Омич разочаровался в неудачном угоне авто и ушел домой пешком

Позже выяснилось, парень поздно вечером ехал в село Бергамак, а по пути завернул в Кокшенево. Желающих подвести до нужного адреса не нашлось. Тогда сельчанин дошел до фермы, где стояли два УАЗа с ключами в замках зажигания.