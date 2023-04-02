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Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Омич разочаровался в неудачном угоне авто и ушел домой пешком

2 апреля 2023, 10:05
Фото: 1MI
иллюстрация

Омич угнал УАЗ, забуксовал и совершил еще одно преступление

Молодой человек искал, кто сможет довести его до пункта назначения.

В Муромцевском районе возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Фигурантом оказался 23-летний местный житель. Правоохранители поделились деталями истории.

Об угоне сообщил управляющий животноводческой фермой деревни Кокшенево. На место выехала полиция. УАЗ-3962 обнаружили застрявшим в 120 метрах от фермы. А у другого УАЗа не было аккумулятора.

В ходе опроса один из сельчан рассказал, что видел ночью незнакомого молодого человека. Тот интересовался, на чем можно добраться до соседней деревни. По приметам оперативники установили личность подозреваемого.

Позже выяснилось, парень поздно вечером ехал в село Бергамак, а по пути завернул в Кокшенево. Желающих подвести до нужного адреса не нашлось. Тогда сельчанин дошел до фермы, где стояли два УАЗа с ключами в замках зажигания.

На первой машине фигурант въехал в сугроб, забуксовал и посадил аккумулятор. Вернулся, но не смог завести второе авто. Тогда он просто забрал нужную деталь. Однако затея не обернулась успехом. Молодой человек ушел домой, в Муромцево.

Сейчас расследование дела продолжается. А молодому омичу грозит до пяти лет тюрьмы.

#Угон#Полиция#Уголовное дело#Происшествия#Новости#Общество#Омская область#Муромцевский район
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