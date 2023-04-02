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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

Новый губернатор Хоценко планирует поболеть за омский «Иртыш»

2 апреля 2023, 07:31
Фото: minpromtorg.gov.ru
Хоценко занял пост главы региона 29 марта
Также глава региона намерен поработать с документами.

Новый временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил о планах на воскресный вечер. К омичам глава региона обратился в своем телеграм-канале:

«Сегодня днем поработаю с документами. Вечером пойдем болеть за наш „Иртыш“ футбольный, который играет с Новосибирском».

2 апреля на футбольном манеже «Красная звезда» омские «речники» встретятся с футбольным клубом «Новосибирск». Матч состоится в 17:00 по местному времени. Это игра второй лиги, 18 тур.

Напомним, рабочий день у Виталия Хоценко был и в субботу, 1 апреля. Он посетил городские стройки, провел первое совещание в облправительстве и дал поручения региональным чиновникам.

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#Футбол#Правительство#ФК "Иртыш"#Общество#Политика#Новости#Омск#Омская область#Виталий Хоценко
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