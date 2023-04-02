На Левобережье Омска столкнулись сразу пять машин

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Омичи сообщают об аварии возле «Торгового города» на Левом берегу. «На месте находятся спасатели и две реанимации», — сказано в посте группы «Инцидент Омск».
На видео с места наблюдаем следующую картину: несколько легковых автомобилей серьезно повреждены, вокруг ходят сотрудники МЧС, медики из реанимационной бригады, на асфальте — лужа крови.
Городу55 удалось выяснить в региональном ГИБДД, что авария зарегистрирована на улице Енисейская. Там столкнулись сразу пять машин. «Пострадавших нет», — подчеркнул наш собеседник.
А в полиции дополнили картину: «Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего». По факту ДТП проводится проверка.