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Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

На Левобережье Омска столкнулись сразу пять машин

2 апреля 2023, 13:17
Фото: 1MI
иллюстрация
Известны подробности масштабной аварии.

Омичи сообщают об аварии возле «Торгового города» на Левом берегу. «На месте находятся спасатели и две реанимации», — сказано в посте группы «Инцидент Омск».

На видео с места наблюдаем следующую картину: несколько легковых автомобилей серьезно повреждены, вокруг ходят сотрудники МЧС, медики из реанимационной бригады, на асфальте — лужа крови.

массовая авария на Левобережье Омскамассовая авария на Левобережье Омска
массовая авария на Левобережье Омскамассовая авария на Левобережье Омска
массовая авария на Левобережье Омскамассовая авария на Левобережье Омска
массовая авария на Левобережье Омска
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Городу55 удалось выяснить в региональном ГИБДД, что авария зарегистрирована на улице Енисейская. Там столкнулись сразу пять машин. «Пострадавших нет», — подчеркнул наш собеседник.

А в полиции дополнили картину: «Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего». По факту ДТП проводится проверка.

#ДТП#Массовое ДТП#Полиция#ГИБДД#Происшествия#Город#Новости#Омск
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