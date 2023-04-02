Буцаев: РЭО обеспечит финансирование проекта КПО под Курском

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Гендиректор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что появление в Курской области нового комплекса сортировки мусора мощностью не менее 150 тысяч тонн в год позволит региону повысить шансы на выполнение показателей нацпроекта «Экология». Он также добавил, что для строительства инвестор намерен привлечь льготные средства РЭО и вложить в проект 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает bel.ru.
РЭО, в свою очередь, предоставит инвестору поддержку в виде льготного займа за счет средств, вырученных от размещения облигаций Российского экологического оператора.
Предполагается, что концессия между регионом и компанией ООО «Флагман-Курск» будет заключена в июне 2023 года, а частную концессионную инициативу оформили еще в сентябре 2022 года.
Введение объекта в эксплуатацию ожидается в 2026 году. Комплекс возведут рядом с уже функционирующим полигоном ТКО регионального оператора «Спецавтобаза по уборке города Курска».
Управляющая АМСК в Белгородской области ГК «Флагман» объявила детальные планы по строительству на основе концессии такого же объекта под Курском.