Буцаев: РЭО обеспечит финансирование проекта КПО под Курском

Гендиректор РЭО Денис Буцаев выразил надежду, что появление в Курской области нового комплекса сортировки мусора мощностью не менее 150 тысяч тонн в год позволит региону повысить шансы на выполнение показателей нацпроекта «Экология». Он также добавил, что для строительства инвестор намерен привлечь льготные средства РЭО и вложить в проект 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает bel.ru.