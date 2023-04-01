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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

В омской мэрии прокомментировали инцидент с пострадавшей в школьном автобусе девочкой

1 апреля 2023, 07:05
Фото: 1MI
Сотрудники полиции и департамента образования проводят служебное расследование.

В пресс-службе городской администрации отреагировали на инцидент, произошедший 31 марта в школьном автобусе. В пятницу одноклассник решил пошутить и подложить на сиденье 10-летней девочки складной нож.

В мэрии заявили, что сотрудники УМВД и депобра в настоящий момент проводят служебное расследование.

«В департамент образования информация по данному происшествию поступила согласно распоряжению „О порядке предоставления информации о происшествиях, несчастных случаях, угрозе и возникновения ЧС“, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, о произошедшем в школьном автобусе сообщила мама 10-летней девочки, когда та вернулась из учебного заведения травмированной. Школьник сообщил, что нож без разрешения взял у себя дома, намереваясь показать его друзьям. При этом о последствиях своей «шутки» он даже не думал.

Пострадавшая девочка сейчас находится дома. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Ножи — детям не игрушка. В Омске в ягодицу 10-летней девочки в автобусе воткнули нож
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#Юлия Истомина#Дети#Несовершеннолетние дети#Школьники#Происшествия#Нож#Мэрия#Департамент образования#Город#Новости#Омск
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