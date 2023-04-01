В омской мэрии прокомментировали инцидент с пострадавшей в школьном автобусе девочкой

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В пресс-службе городской администрации отреагировали на инцидент, произошедший 31 марта в школьном автобусе. В пятницу одноклассник решил пошутить и подложить на сиденье 10-летней девочки складной нож.
В мэрии заявили, что сотрудники УМВД и депобра в настоящий момент проводят служебное расследование.
«В департамент образования информация по данному происшествию поступила согласно распоряжению „О порядке предоставления информации о происшествиях, несчастных случаях, угрозе и возникновения ЧС“, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, о произошедшем в школьном автобусе сообщила мама 10-летней девочки, когда та вернулась из учебного заведения травмированной. Школьник сообщил, что нож без разрешения взял у себя дома, намереваясь показать его друзьям. При этом о последствиях своей «шутки» он даже не думал.
Пострадавшая девочка сейчас находится дома. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.