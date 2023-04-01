В омской мэрии прокомментировали инцидент с пострадавшей в школьном автобусе девочкой

Напомним, о произошедшем в школьном автобусе сообщила мама 10-летней девочки, когда та вернулась из учебного заведения травмированной. Школьник сообщил, что нож без разрешения взял у себя дома, намереваясь показать его друзьям. При этом о последствиях своей «шутки» он даже не думал.