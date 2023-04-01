В Омске третьеклассник пришел в школу с гранатой

Так, 6 марта мальчик «прихватил» с собой на уроки гранату. Один из одноклассников сфотографировал ее и отправил маме, а та рассказала о произошедшем в родительском чате. В учебное заведение вызвали полицейских и саперов, которые вынесли боеприпас из стен школы.