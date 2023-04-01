В Омске третьеклассник пришел в школу с гранатой

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В одной из омских школ ученик третьего класса пришел в школу с гранатой. 9-летний мальчик достал боеприпас прямо во время урока, желая похвастаться перед одноклассниками. О происшествии сообщили в телеграм-канале «Осторожно, новости».
На поведение третьеклассника, по словам автора поста, на протяжении нескольких месяцев жаловались родители и учители гимназии. В феврале ребенка перевели в параллельный класс, но и там конфликты продолжились.
Так, 6 марта мальчик «прихватил» с собой на уроки гранату. Один из одноклассников сфотографировал ее и отправил маме, а та рассказала о произошедшем в родительском чате. В учебное заведение вызвали полицейских и саперов, которые вынесли боеприпас из стен школы.
Настоящая граната была или учебная — не сообщается. По версии матери третьеклассника, мальчик нашел ее в пакете на улице.
Напомним, что накануне произошел еще один инцидент с участием школьников. Во время поездки на автобусе в театр мальчик подложил нож на сидение своей одноклассницы. В итоге девочка пострадала, сейчас ее состояние оценивают как удовлетворительное.