В Омске перед судом предстанет серийный маньяк по прозвищу «Форточник»

Речь идет о преступлениях, совершенных 63-летним маньяком по прозвищу «Форточник». Мужчина на протяжении нескольких лет действовал по одному сценарию: проникал к своим жертвам через форточки. Перед этим он тщательно следил за будущими жертвами, изучал их распорядок дня и запоминал планировку квартир. В темное время суток он и нападал на женщин. В одном случае жертвой изнасилования стала 16-летняя девочка.