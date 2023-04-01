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В Омске перед судом предстанет серийный маньяк по прозвищу «Форточник»

1 апреля 2023, 06:47
Фото: Следственный комитет РФ по Омской области
Уголовное дело направили в Октябрьский районный суд.

В прокуратуре Омской области сообщили, что по уголовному делу о совершении насильственных действий в отношении женщин и несовершеннолетнего ребенка утвердили обвинительное заключение.

Речь идет о преступлениях, совершенных 63-летним маньяком по прозвищу «Форточник». Мужчина на протяжении нескольких лет действовал по одному сценарию: проникал к своим жертвам через форточки. Перед этим он тщательно следил за будущими жертвами, изучал их распорядок дня и запоминал планировку квартир. В темное время суток он и нападал на женщин. В одном случае жертвой изнасилования стала 16-летняя девочка.

Сейчас маньяка обвиняют в 21 преступлении по статьям 131 УК РФ (изнасилование), 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), 158 УК РФ (кража) и 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Отметим, что на женщин «форточник» нападал с 2010 по 2012 годы. Однако раскрыть преступления удалось только в сентябре прошлого года.

«Раскрыть преступление удалось в сентябре 2022 года после совершения им кражи из сейфа более 539 тысяч рублей в офисном помещении на улице Алтайская в г. Омске», — напомнили в пресс-службе прокуратуры.

Добавим, что мужчина свою вину не признал. Рассматривать уголовное дело будут в Октябрьском районном суде Омска.

Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
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#Юлия Истомина#Маньяк#Форточник#Прокуратура#Прокуратура Омской области#Суд#Уголовное дело#Насильник#Новости#Омск
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