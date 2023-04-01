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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Трасса перекрыта. В Омской области два автомобиля загорелись после столкновения

1 апреля 2023, 14:19
Фото: ГУ МЧС по Омской области

На трассе в Омской области из-за столкновения загорелись грузовик и легковушка

Возгорание ликвидировали 10 сотрудников МЧС и три пожарных машины.

В субботу, 1 апреля, в Марьяновском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла вечером на 785 километре южного обхода федеральной трассы Р-254.

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Всего, по данным пресс-службы ведомства, в ликвидации пожара принимали участие 10 человек. Задействовали также три единицы спецтехники.

В настоящий момент участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Информации о пострадавших в пожаре пока нет.

Как следует из опубликованного пожарными видео, фура сгорела полностью.

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#Юлия Истомина#Пожары#Столкновение#Авария#Происшествия#Пожарные#Общество#Новости#Омск#Омская область#Видео
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