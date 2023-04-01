Трасса перекрыта. В Омской области два автомобиля загорелись после столкновения

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В субботу, 1 апреля, в Марьяновском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла вечером на 785 километре южного обхода федеральной трассы Р-254.
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. На место происшествия вызвали сотрудников МЧС. Всего, по данным пресс-службы ведомства, в ликвидации пожара принимали участие 10 человек. Задействовали также три единицы спецтехники.
В настоящий момент участок трассы перекрыт в обоих направлениях. Информации о пострадавших в пожаре пока нет.
Как следует из опубликованного пожарными видео, фура сгорела полностью.