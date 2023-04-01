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Шоу «Что было дальше?» собрало более 12 млн зрителей 1 апреля

1 апреля 2023, 19:29
Фото: 1MI
Утром первого апреля вышел новый выпуск комедийного шоу «Что было дальше?». В течение восьми часов он собрал более 12 миллионов просмотров в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Количество пользователей, посмотревших ролик, превысило 12 миллионов уже к 18 часам. В качестве гостей шоу выступили комик Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик), сообщает newsnn.

Резидентами шоу, как и прежде, были Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков. Финальный эпизод последнего сезона шоу вышел в начале января прошлого года.

«Что бы́ло да́льше?» — юмористическое интернет-шоу, завоевавшее большую популярность. В его основе — попытка угадать финал истории из жизни известных людей. Пять комиков в течение передачи предлагают смешные версии.

Идею для шоу придумал Максим Морозов. Поначалу оно называлось иначе — «И тут произошло самое смешное». Вел программу Дмитрий Позов, а участниками были актеры передачи «Импровизация». Сегодня шоу ведет Нурлан Сабуров.

Производством программы занимается компания Medium Quality. Перед съемками полноценного шоу в Stand Up Store Moscow было организованы технические вечеринки. Как сказал Сабуров, шоу на сто процентов оригинальное и не имеет аналогов.

В 2019 году вышел первый выпуск шоу, в котором участвовали Гарик Харламов и Мигель. Тогда было отснято семь эпизодов.

В сентябре того же года зрители увидели второй сезон, в первом эпизоде которого снялись Гарик Мартиросян и Олег Майами. Также во втором сезоне появился участник «Открытого микрофона» и Stand Up на ТНТ Сергей Детков.

В апреле 2020 года в эфир вышел третий сезон шоу. А в октябре того же года создатели шоу были признаны самыми высокооплачиваемыми российскими видеоблогерами по версии Forbes.

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