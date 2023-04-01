Школьник с бомбой, самые неспокойные кафе и дорогие квартиры-студии. Омск сегодня

Город55 составил очередной рейтинг самых неспокойных кафе, баров, ресторанов, ночных и караоке-клубов по итогам прошлого года. В ТОП-5 попали три заведения в Кировском округе, а также по одному в Центральном и Октябрьском. Лидер по вызовам полицейских — клуб «Хлемек» на проспекте Комарова, 12 (167 сообщений о происшествиях и инцидентах), второе место у кафе «Калинка» на проспекте Комарова, 8/1 (127 вызовов). На третьем месте расположился караоке-клуб «Арива» с проспекта Комарова, 12 (93 вызова). Четвертое место — у бара «Абсенто море» в Центральном округе (90 вызовов). А замыкает пятерку ресторан «Вахдат», который находится на улице Кирова 47/4 в Октябрьском округе (61 вызов). Мы также рассказали, из-за чего полицейским пришлось выезжать в омские кафе и рестораны. Помимо банальных сообщений о кражах и ссорах, есть и парочка необычных происшествий. Почитайте, это очень занимательно.