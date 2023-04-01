Школьник с бомбой, самые неспокойные кафе и дорогие квартиры-студии. Омск сегодня

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Новость № 1. Третьеклассник принес в омскую школу гранату
Инцидент произошел еще 6 марта, однако известно о нем стало только сегодня. 9-летний школьник пришел в гимназию с гранатой в рюкзаке. Во время урока он решил похвастаться боеприпасом перед одноклассником. Последний отправил фото гранаты своей маме. А та уже забила тревогу: в результате в школу приехали полицейские и саперы. Мама третьеклассника заявляет, что он нашел гранату на улице.
Новость № 2. Стали известны самые неспокойные развлекательные заведения Омска
Город55 составил очередной рейтинг самых неспокойных кафе, баров, ресторанов, ночных и караоке-клубов по итогам прошлого года. В ТОП-5 попали три заведения в Кировском округе, а также по одному в Центральном и Октябрьском. Лидер по вызовам полицейских — клуб «Хлемек» на проспекте Комарова, 12 (167 сообщений о происшествиях и инцидентах), второе место у кафе «Калинка» на проспекте Комарова, 8/1 (127 вызовов). На третьем месте расположился караоке-клуб «Арива» с проспекта Комарова, 12 (93 вызова). Четвертое место — у бара «Абсенто море» в Центральном округе (90 вызовов). А замыкает пятерку ресторан «Вахдат», который находится на улице Кирова 47/4 в Октябрьском округе (61 вызов). Мы также рассказали, из-за чего полицейским пришлось выезжать в омские кафе и рестораны. Помимо банальных сообщений о кражах и ссорах, есть и парочка необычных происшествий. Почитайте, это очень занимательно.
Новость № 3. Стоимость омских квартир-студий за год выросла на 103,8%
Исследователи «Авито.Недвижимость» проанализировали, как за последний год в Омске изменились спрос и стоимость квартир-студий. Для сравнения взяли данные за март 2022-го и март 2023 года. Выяснилось, что в нашем городе подобный вид жилья подорожал на 103,8%. Объем предложений квартир-студий тоже увеличился — на 85,7%. А вот омичи, наоборот, потеряли интерес к «студиям». Спрос на них за год стал на 41,1% меньше.