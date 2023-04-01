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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Работали «в минус». 133 омские организации в январе потеряли 1,1 млрд рублей

1 апреля 2023, 10:29
Фото: 1MI
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В Омской области более 130 компаний понесли 1,1 млрд рублей убытков

Статистики сообщили, какие виды деятельности в январе 2023 года стали прибыльными, а какие, наоборот, убыточными.

Омскстат опубликовал данные о финансовых результатах организаций по итогам января 2023 года. За первый месяц организации получили положительный сальдированный результат — 9,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем было в январе 2022 года.

133 омские организации стали убыточными. Сумма их убытков в январе 2023-го составила 1,1 млрд рублей. Показатель на 11,5% меньше, чем в январе прошлого года. Однако в целом в общем списке доля убыточных компаний сократилась — на 3,4%.

365 организаций в Омской области (73,3% от всех) получили прибыль на сумму 10,3 млрд рублей. В тройку наиболее прибыльных входят отрасли обрабатывающего производства (39,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» (18,8%), транспортировки и хранения (16,0%).

Фото: Омскстат

Ранее Город55 также рассказывал об итогах 2022 года. Тогда прибыль на общую сумму 70,1 млрд рублей получили 380 компаний (75% от всех).

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#Юлия Истомина#Экономика#Новости#Бизнес#Статистика#Омскстат#Омская область#Омск
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