Работали «в минус». 133 омские организации в январе потеряли 1,1 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Омскстат опубликовал данные о финансовых результатах организаций по итогам января 2023 года. За первый месяц организации получили положительный сальдированный результат — 9,2 млрд рублей. Это на 20% больше, чем было в январе 2022 года.
133 омские организации стали убыточными. Сумма их убытков в январе 2023-го составила 1,1 млрд рублей. Показатель на 11,5% меньше, чем в январе прошлого года. Однако в целом в общем списке доля убыточных компаний сократилась — на 3,4%.
365 организаций в Омской области (73,3% от всех) получили прибыль на сумму 10,3 млрд рублей. В тройку наиболее прибыльных входят отрасли обрабатывающего производства (39,7%), обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха» (18,8%), транспортировки и хранения (16,0%).
Ранее Город55 также рассказывал об итогах 2022 года. Тогда прибыль на общую сумму 70,1 млрд рублей получили 380 компаний (75% от всех).