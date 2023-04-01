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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Приставил нож к шее. Омич, напавший на женщину, требовал занять ему 15 тысяч рублей

1 апреля 2023, 06:09
Фото: 1MI
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На Левобережье Омска пьяный мужчина напал с ножом на своих знакомых

Нападавшего смогли задержать по горячим следам.

Омские полицейские смогли по горячим следам раскрыть разбойное нападение. Все произошло в Кировском округе города.

В полицию обратилась 22-летняя омичка. Вместе с подругой она находилась в собственной квартире на Бульваре Архитекторов, когда к ним пришел еще один знакомый. Мужчина стал агрессивно себя вести и потребовал, чтобы гостья хозяйки заняла ему 15 тысяч рублей. Отказ разозлил его еще больше. Омич достал из кармана кухонный нож и приставил его к шее девушки. После угроз он сказал, что ждет перевода на карту, и ушел из квартиры.

Найти мужчину удалось по месту жительства на улице 3-й Молодежной. Полицейские изъяли у него нож.

Свое поведение 52-летний задержанный объяснил алкогольным опьянением. В пресс-службе полиции уточнили, что ранее мужчину уже судили за кражу, угрозу убийством и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

На омича возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и заключили его под стражу. За совершенные действия ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кстати, Город55 подготовил рейтинг городских кафе, баров и ресторанов, в которые в прошлом году чаще всего пришлось наведываться полицейским. С лидерами рейтинга, а также причинами, по которым сотрудников полиции вызывали в кафе, можно познакомиться в этом материале:

Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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#Юлия Истомина#Нападение#Разбойное нападение#Нож#Полиция#Полицейские#Уголовное дело#Город#Новости#Омск
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Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
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