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Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

По субботам будем работать. Хоценко дал первые поручения членам омского правительства

1 апреля 2023, 05:36
Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Виталий Хоценко провел первое совещание с членами омского правительства

На субботнем совещании Хоценко поручил подготовить график рабочих поездок в районы Омской области.

В субботу, 1 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко провел первое аппаратное совещание в облправительстве.

Как следует из заявления нового главы региона, субботние встречи теперь станут обычным явлением. Хоценко намеревается по субботам посещать городские стройки, причем проверять будут в том числе и объекты, которые строят на частные средства, а также при необходимости проводить рабочие совещания.

В планах у Виталия Хоценко, похоже, и скорое знакомство с муниципальными районами и малыми городами Омской области. К среде он поручил составить график рабочих поездок.

«Постараемся сделать эти мероприятия цикличными. Прошу составить до среды график на ближайший месяц», — сказал глава региона.

Хоценко заявил о сохранении традиции проведения по понедельникам аппаратных совещаний регионального кабинета министров и руководителей органов исполнительной власти. Однако может поменяться их формат. Теперь в работе и обсуждениях будут принимать участие главы муниципальных образований. Присутствие мэра Омска — Сергея Шелеста — на встрече прямое тому подтверждение.

Фото: Пресс-служба правительства Омской области

Напомним, что об отставке Александра Буркова сообщили 29 марта. Вместо него руководить регионом назначили Виталия Хоценко. Вчера врио губернатора прибыл в Омск. Представление нового главы прошло в конференц-зале облправительства.

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