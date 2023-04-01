По субботам будем работать. Хоценко дал первые поручения членам омского правительства

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Published Сегодня, 05:36
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В субботу, 1 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Хоценко провел первое аппаратное совещание в облправительстве.
Как следует из заявления нового главы региона, субботние встречи теперь станут обычным явлением. Хоценко намеревается по субботам посещать городские стройки, причем проверять будут в том числе и объекты, которые строят на частные средства, а также при необходимости проводить рабочие совещания.
В планах у Виталия Хоценко, похоже, и скорое знакомство с муниципальными районами и малыми городами Омской области. К среде он поручил составить график рабочих поездок.
«Постараемся сделать эти мероприятия цикличными. Прошу составить до среды график на ближайший месяц», — сказал глава региона.
Хоценко заявил о сохранении традиции проведения по понедельникам аппаратных совещаний регионального кабинета министров и руководителей органов исполнительной власти. Однако может поменяться их формат. Теперь в работе и обсуждениях будут принимать участие главы муниципальных образований. Присутствие мэра Омска — Сергея Шелеста — на встрече прямое тому подтверждение.
Напомним, что об отставке Александра Буркова сообщили 29 марта. Вместо него руководить регионом назначили Виталия Хоценко. Вчера врио губернатора прибыл в Омск. Представление нового главы прошло в конференц-зале облправительства.