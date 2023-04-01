Отставать нельзя. Виталий Хоценко побывал на стройках омских школ

Сначала Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом, представителями отраслевых министерств и подрядчика побывал в микрорайоне «Серебряный берег», на участке строительства школы на 1100 мест. В настоящий момент в основание будущей школы из 1240 необходимых свай забито только 425. К разработке котлована подрядчик обещает приступить к концу апреля. Сдать школу нужно до 30 июня следующего года.