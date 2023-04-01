Отставать нельзя. Виталий Хоценко побывал на стройках омских школ

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В субботу, 1 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отправился на площадки строительства школ в Центральном и Октябрьском округах. Объекты возводятся в рамках нацпроекта «Образование».
Сначала Хоценко вместе с мэром Омска Сергеем Шелестом, представителями отраслевых министерств и подрядчика побывал в микрорайоне «Серебряный берег», на участке строительства школы на 1100 мест. В настоящий момент в основание будущей школы из 1240 необходимых свай забито только 425. К разработке котлована подрядчик обещает приступить к концу апреля. Сдать школу нужно до 30 июня следующего года.
Сейчас на стройке занято 36 строителей (плановая численность для текущего вида работ — 30 человек), однако представители подрядчика прорабатывают вопрос увеличения численности людей на объекте.
«Лично буду контролировать, в постоянном режиме, приезжать на стройку. Отставать нельзя. Объект должен быть сдан вовремя, чтобы дети могли начать занятия и радоваться новой школе», — отметил Виталий Хоценко.
Второй объект, который посетил врио губернатора, находится в Октябрьском округе. Школу на 1122 места на Космическом проспекте, согласно условиям контракта, необходимо сдать в 2023 года. В настоящий момент готовность составляет 40%.
«Сегодня два объекта посмотрел — школы на 1100 и 1122 места, они достаточно благополучные. Строители заверили, что сдадут в срок. Соответственно, будем смотреть, проверять, помогать, где необходимо, снимать административные барьеры, то есть максимально содействовать», — рассказал новый глава Омской области.
Напомним, что сегодня Виталий Хоценко провел несколько рабочих совещаний. Во время встречи с членами омского правительства врио губернатора попросил составить график поездок в районы Омской области. Помимо этого, Хоценко заявил, что собирается каждую субботу посещать городские стройки.