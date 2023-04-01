Омские пожарные с начала года спасли 110 человек

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В этом году в Омской области снизилось количество пожаров. В пресс-службе областного МЧС рассказали, что за первые три месяца 2023 года произошло 582 возгорания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пожаров стало на 25% меньше.
По данным пожарных, в 2023 году на пожарах погибло на 11% меньше людей. При этом пожарные смогли спасти 110 человек и эвакуировать из опасных зон 1842 человека.
Больше всего возгораний в Омской области происходит из-за электрооборудования (177 пожаров), неосторожного обращения с огнем (176), нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов (137). Чаще на пожары спасателям приходится выезжать в жилой сектор.
Напомним, что один из последних пожаров с погибшими произошел в ночь на четверг, 30 марта. Загорелось СТО на улице Заводская, 6/2. По мнению экспертов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Известно, что в пожаре погиб 45-летний автомеханик.