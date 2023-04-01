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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Омские пожарные с начала года спасли 110 человек

1 апреля 2023, 12:20
Фото: Город55
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В МЧС Омской области подвели итоги первых трех месяцев 2023 года.

В этом году в Омской области снизилось количество пожаров. В пресс-службе областного МЧС рассказали, что за первые три месяца 2023 года произошло 582 возгорания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пожаров стало на 25% меньше.

По данным пожарных, в 2023 году на пожарах погибло на 11% меньше людей. При этом пожарные смогли спасти 110 человек и эвакуировать из опасных зон 1842 человека.

Больше всего возгораний в Омской области происходит из-за электрооборудования (177 пожаров), неосторожного обращения с огнем (176), нарушения правил эксплуатации печей и дымоходов (137). Чаще на пожары спасателям приходится выезжать в жилой сектор.

Напомним, что один из последних пожаров с погибшими произошел в ночь на четверг, 30 марта. Загорелось СТО на улице Заводская, 6/2. По мнению экспертов, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Известно, что в пожаре погиб 45-летний автомеханик.

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#Юлия Истомина#Пожары#Пожары в Омской области#ГУ МЧС по Омской области#Статистика#Возгорание#Новости#Омск#Омская область
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