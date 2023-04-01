Невозможно объехать. В Омской области жителям приходится ездить по «разбитым» дорогам

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В Павлоградском районе Омской области жителям приходится проезжать по многокилометровому участку дороги с ямами. О проблеме очевидцы сообщили в соцсетях. Видео появилось в паблике «ЧП Омск».
«Вот они дороги. Участок 25-26 километров. Павлоградка-Юрьевка. Машина идет пешком, как видно. Невозможно ехать. И так весь участок», — рассказывает мужчина на видео.
В комментариях поддержали автора поста, согласившись, что объехать участок практически невозможно.
«Там нет дороги без кочек. Очень сложно добраться до деревни», — написала жительница Омской области.
Напомним, что вчера мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке к дорожному ремонту. В ближайшее время по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» собираются восстановить дорожное покрытие в Чкаловском поселке на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады и 50 лет ВЛКСМ.