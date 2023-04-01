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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Невозможно объехать. В Омской области жителям приходится ездить по «разбитым» дорогам

1 апреля 2023, 09:43
Фото: 1MI

Жители Омской области пожаловались на «разбитые» дороги

Участок с ямами находится в Павлоградском районе.

В Павлоградском районе Омской области жителям приходится проезжать по многокилометровому участку дороги с ямами. О проблеме очевидцы сообщили в соцсетях. Видео появилось в паблике «ЧП Омск».

«Вот они дороги. Участок 25-26 километров. Павлоградка-Юрьевка. Машина идет пешком, как видно. Невозможно ехать. И так весь участок», — рассказывает мужчина на видео.

В комментариях поддержали автора поста, согласившись, что объехать участок практически невозможно.

Фото: скриншот паблика "ЧП Омск"
«Там нет дороги без кочек. Очень сложно добраться до деревни», — написала жительница Омской области.

Напомним, что вчера мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке к дорожному ремонту. В ближайшее время по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» собираются восстановить дорожное покрытие в Чкаловском поселке на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады и 50 лет ВЛКСМ.

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#Юлия Истомина#Дороги#Ямы#Ремонт дорог#Жалоба#Аварийный участок#Новости#Омская область
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