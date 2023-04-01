Невозможно объехать. В Омской области жителям приходится ездить по «разбитым» дорогам

Напомним, что вчера мэр Омска Сергей Шелест рассказал о подготовке к дорожному ремонту. В ближайшее время по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» собираются восстановить дорожное покрытие в Чкаловском поселке на улицах Романенко, 75-й Гвардейской бригады и 50 лет ВЛКСМ.