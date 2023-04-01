Названы самые неспокойные развлекательные заведения Омска

Итак, в ТОП-5 попали сразу три увеселительных заведения из Кировского округа, которые удобно расположились на трех первых местах. Лидером стал ночной клуб «Хмелек» с проспекта Комарова, 12, откуда в минувшем году поступило 167 сообщений о различных происшествиях и инцидентах. На втором месте находится кафе «Калинка», которое базируется по соседству, — на проспекте Комарова 8/1. Здесь было зафиксировано 127 тревожных вызовов. Замыкает тройку еще один сосед «Хмелька» и «Калинки» — караоке-клуб «Арива» с проспекта Комарова,12, где силовиков потревожили 93 раза.