Названы самые неспокойные развлекательные заведения Омска

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:11
Updated Сегодня, 03:11
Город55 при содействии УМВД по городу Омску составил и обнародовал очередной рейтинг самых неспокойных в криминальном плане городских кафе, баров и ресторанов, а также ночных и караоке-клубов по итогам 2022 года.
Итак, в ТОП-5 попали сразу три увеселительных заведения из Кировского округа, которые удобно расположились на трех первых местах. Лидером стал ночной клуб «Хмелек» с проспекта Комарова, 12, откуда в минувшем году поступило 167 сообщений о различных происшествиях и инцидентах. На втором месте находится кафе «Калинка», которое базируется по соседству, — на проспекте Комарова 8/1. Здесь было зафиксировано 127 тревожных вызовов. Замыкает тройку еще один сосед «Хмелька» и «Калинки» — караоке-клуб «Арива» с проспекта Комарова,12, где силовиков потревожили 93 раза.
Далее мы переносимся в Центральный округ Омска, где базируется бар и паб в одном флаконе — «Абсенто море», который занял четвертое место, с показателем в 90 тревожных вызовов. На пятой строчке нашего ТОПа осел ресторан «Вахдат» с улицы Кирова 47/4 Октябрьского округа, куда полицейских в прошлом году вызывали 61 раз.
Отметим, что по итогам 2021 года «Хмелем» и «Калинка» также были в лидерах, занимая первое и второе места соответственно, а вот на третьей строчке тогда был бар «Доски», который «сдал» свои позиции и пропустил вперед «Абсенто море».