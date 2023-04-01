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Posted Сегодня, 03:35

Published Сегодня, 03:35

Modified Сегодня, 03:37

Updated Сегодня, 03:37

Набираем тазы и ванну. В Омске «Водоканал» анонсировал массовые отключения воды

1 апреля 2023, 03:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

В начале апреля омичи четыре дня подряд останутся без холодной воды

Отключения пройдут 3, 4, 5 и 6 апреля.

Новая рабочая для некоторых омичей начнется не слишком приятно. В омском «Водоканале» анонсировали отключения воды в разных районах города. Публикуем список адресов.

В понедельник, 3 апреля 2023 года, сотрудники «Водоканала» будут заменять аварийную задвижку на улицах Чернышевского-Яковлева. В связи с этим под отключение с 11.00 до 19.00 часов попадают:

  • Ул. Герцена, 34 (торгово-развлекательный комплекс 6 эт.);
  • Ул. Герцена, 36 (торговый центр 4 эт.);
  • Ул. Рабиновича, 108/1 (адм. здание 3 эт.);
  • Ул. Рабиновича, 108 (адм. здание 2 эт.);
  • Ул. Рабиновича, 91 (ж/д 9 эт.);
  • Ул. Чернышевского, 2/8 (адм. здание 8 эт.);
  • Ул. Гусарова, 33 к8 (адм. здание 1 эт.);
  • Ул. Гусарова, 33 к10 (адм. здание 1 эт.);
  • Ул. Гусарова, 33 (центральный рынок 1 эт.);
  • Ул. Чернышевского, 3 (ж/д 9 эт.);
  • Ул. Яковлева, 147 (ж/д 5 эт.);
  • Ул. Чернышевского, 4 (адм. здание 3 эт.).

Во вторник, 4 апреля, аварийная замена будет производиться на улице Нефтезаводская, 44а. Без холодной воды с 10.00 до 15.00 останутся следующие адреса:

  • ул. Нефтезаводская, д. 50,
  • ул. Нефтезаводская, д. 50а,
  • ул. Нефтезаводская, д. 50/1.
  • ул. 1-Заводская, д. 19,
  • ул. 1-Заводская, д. 21,
  • ул. 1-Заводская, д. 21/2,
  • ул. 1-Заводская, д. 31а,
  • ул. 1-Заводская, д. 23,
  • ул. 1-Заводская, д. 23а,
  • ул. 1-Заводская, д. 23/3,
  • ул. 1-Заводская, д. 25/5,
  • ул. 1-Заводская, д. 25,
  • ул. 1-Заводская, д. 14.

В среду, 5 апреля, заменять задвижку будут в микрорайоне Входной. Водопровод отключат практически на целый день — с 02.00 до 23.00 часов. Отключение коснется омичей, проживающих по следующим адресам:

  • мкр. Входной 101, 32/1,32/2,32/3, 13/3,10б, 19/1, 23/1, 29/1, 22/2, 1/1, 22/1, 3/2, 19 а, 3/3, 3, 100, 9/2, 18/2, 99;
  • мкр. Челябинская 2;
  • мкр. Котельная «Октан»;
  • Коттеджный поселок мкр. Входной, ст. Пламя,
  • п. Северный, Северный1 +ВРК
  • п. Приветное ул. Лесная, ул. Дружбы
  • с. Лузино ул. Транспортная19
  • Микрорайон 2888 км № 4, 5, 6, 7, 8;
  • ВРК -2884км
  • п. Петровка
  • Жилые дома ПМС-22 № 4, 5, 6, 7, 8.

В «Водоканале» уточнили, что в этот день организуют работу питьевой машины.

Последние отключения на предстоящей неделе произойдут в четверг, 6 апреля, по причине перерезки водопровода в поселке Госплемстанция. Холодного водоснабжения с 11.00 до 19.00 часов не будет в жилых домах и административных зданиях:

  • Ул. Лесная 1 (п. Большие поля);
  • Ул. Спортивная 20, 23, 25, (п. Большие поля);
  • Ул. Сиреневая 12, 12а, 41 (п. Большие поля);
  • Ул. Энергетиков 6, 10 (п. Большие поля);
  • Ул. Молодежная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (п. Большие поля);
  • Ул. Смирновская 9, 15, 17, 19 (п. Большие поля);
  • Ул. Зеленая 3, 3а, 4, 5, 5А, 6, 8, 7, 7А, 9, 9а, 11, 13, 15, 22 (п. Большие поля);
  • Ул. Юбилейная 2, 3, 5, 6 (п. Большие поля);
  • Ул. Центральная 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (п. Большие поля);
  • Ул. Центральная 5, 7 (п. Большие поля);
  • Ул. Комсомольская 1, 3, 7, 9. 12, 14, 16 (п. Большие поля);
  • Ул. Первомайская 1,2, 5, 7 (п. Большие поля);
  • Ул. Госплемстанция 18, 24, 18 (2 эт.);
  • Ул. Дорожная 18к1, 18к2 — производственные здания;
  • Частный сектор (коттеджи) по ул. Дорожной и 1-й Дорожной;
  • Ул. Спортивная, 14/2 — детский сад, ясли (п. Большие поля).
  • Ул. Первомайская 1- школа №5 (п. Большие поля);
  • Ул. Зеленая 22 — произв. корпус
  • Частный сектор в п. Большие поля.

Ремонтом узла 6 апреля займутся и по улицам 9-я Линия-Потанина. Под отключение с 10.00 до 17.00 часов попадают следующие адреса:

С 10:00 до 17:00 в связи с ремонтом узла по адресу: ул. 9-я Линия — Потанина, будет произведено отключение водоснабжения.

  • Ул. 9-я Линия, 161, 159, 157, 155, 153.
  • Ул. Б. Хмельницкого, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180.

Машину с питьевой водой обещают расположить на улице 9-я Линия, 155 с 10-00 до окончания работ.

Жители Омской области добились перерасчета за отсутствие воды
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#Юлия Истомина#Отключение воды#Водоканал#Ремонтные работы#Водоснабжение#Общество#Новости#Омск
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