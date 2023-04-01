Набираем тазы и ванну. В Омске «Водоканал» анонсировал массовые отключения воды

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Published Сегодня, 03:35
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Новая рабочая для некоторых омичей начнется не слишком приятно. В омском «Водоканале» анонсировали отключения воды в разных районах города. Публикуем список адресов.
В понедельник, 3 апреля 2023 года, сотрудники «Водоканала» будут заменять аварийную задвижку на улицах Чернышевского-Яковлева. В связи с этим под отключение с 11.00 до 19.00 часов попадают:
Во вторник, 4 апреля, аварийная замена будет производиться на улице Нефтезаводская, 44а. Без холодной воды с 10.00 до 15.00 останутся следующие адреса:
В среду, 5 апреля, заменять задвижку будут в микрорайоне Входной. Водопровод отключат практически на целый день — с 02.00 до 23.00 часов. Отключение коснется омичей, проживающих по следующим адресам:
В «Водоканале» уточнили, что в этот день организуют работу питьевой машины.
Последние отключения на предстоящей неделе произойдут в четверг, 6 апреля, по причине перерезки водопровода в поселке Госплемстанция. Холодного водоснабжения с 11.00 до 19.00 часов не будет в жилых домах и административных зданиях:
Ремонтом узла 6 апреля займутся и по улицам 9-я Линия-Потанина. Под отключение с 10.00 до 17.00 часов попадают следующие адреса:
С 10:00 до 17:00 в связи с ремонтом узла по адресу: ул. 9-я Линия — Потанина, будет произведено отключение водоснабжения.
Машину с питьевой водой обещают расположить на улице 9-я Линия, 155 с 10-00 до окончания работ.