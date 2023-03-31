Знакомство с новым губернатором, весенний призыв и закрытие переправ. Омск сегодня

Весной этого года из региона в ряды вооруженных сил отправятся служить около 1000 новобранцев. Об этом сообщили Городу55 в министерстве региональной безопасности. Кстати, примерно столько же молодых людей забрали в армию в предыдущие призывные кампании. Призыв начнется уже 1 апреля, а завершится 15 июля. Вчера, 30 марта, соответствующий указ подписал Владимир Путин. По итогу по стране планируют призвать 147 тысяч человек. Отметим, что это на 12,5 тысяч призывников больше, чем в 2022 году. Солдаты будут служить во всех видах и родах войск, но информации об отправке омичей в элитный Президентский полк в ведомстве пока нет.