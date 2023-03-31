Знакомство с новым губернатором, весенний призыв и закрытие переправ. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Новость №1. Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области
Сегодня в конференц-зале областного правительства состоялось знакомство с врио губернатора Омской области. Полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Виталия Хоценко собравшимся представителям госорганов, депутатам, общественникам и СМИ. Также Анатолий Серышев отметил потенциал Омской области. А в заключении своей речи он поблагодарил бывшего губернатора Александра Буркова за проделанную работу. Тажке с речью выступил Александр Бурков. Он рассказал о успехах региона, а также упомянул о сложностях, которые связаны с наступлением СВО. Вдобавок экс-губернатор попросил поддержать Виталия Павловича, как в свое время поддержали его.
Новость №2. Весной из Омской области в армию отправятся около 1000 призывников
Весной этого года из региона в ряды вооруженных сил отправятся служить около 1000 новобранцев. Об этом сообщили Городу55 в министерстве региональной безопасности. Кстати, примерно столько же молодых людей забрали в армию в предыдущие призывные кампании. Призыв начнется уже 1 апреля, а завершится 15 июля. Вчера, 30 марта, соответствующий указ подписал Владимир Путин. По итогу по стране планируют призвать 147 тысяч человек. Отметим, что это на 12,5 тысяч призывников больше, чем в 2022 году. Солдаты будут служить во всех видах и родах войск, но информации об отправке омичей в элитный Президентский полк в ведомстве пока нет.
Новость №3. В Омской области закрыли все ледовые переправы
В Омскую область пришло весеннее потепление. В связи с этим действующие ледовые переправы в Усть-Ишимском и Тевризском муниципальных районах решено закрыть. С 31 марта закрыты «Никольская», «Изюкская», «Белоярская», «Бородинская» переправы. Главное управления МЧС России по Омской области сообщает, что движение по ледовым дорогам стало опасным, на переправах расставили предупреждающие знаки. Отметим, что сейчас лед напитывается водой, его структура становится игольчатой и при нагрузке он быстро разрушается.