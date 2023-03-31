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Военный эксперт Перенджиев: Призывников не отправят в зону спецоперации

31 марта 2023, 08:30
Россиян, которых призвали в ряды российской армии этой весной, не направят служить в зону спецоперации и присоединенные регионы.

Об этом сообщил военный эксперт Андрей Картаполов, передает Общественная служба новостей.

Призыв россиян на военную службу проводится дважды в год – весной и осенью. Перенджиев пояснил, что даже мобилизованные осеннего призыва не попали в зону спецоперации. Эта категория военных сейчас находится на этапе подготовки, их время еще придет.

Отмечается, что часть кадрового резерва занимают добровольцы – их направляют в зону боевых действий. Они также проходят предварительное обучение.

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