Военный эксперт Перенджиев: Призывников не отправят в зону спецоперации

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Картаполов, передает Общественная служба новостей.
Призыв россиян на военную службу проводится дважды в год – весной и осенью. Перенджиев пояснил, что даже мобилизованные осеннего призыва не попали в зону спецоперации. Эта категория военных сейчас находится на этапе подготовки, их время еще придет.
Отмечается, что часть кадрового резерва занимают добровольцы – их направляют в зону боевых действий. Они также проходят предварительное обучение.