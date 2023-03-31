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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Виталий Хоценко поделился впечатлениями от своего назначения в Омскую область

31 марта 2023, 13:36
Фото: Минпромторг Курской области
Врио губернатора Омской области сравнил государственную службу с военной.

31 марта Виталий Хоценко после своего официального представления омским госслужащим, депутатам и общественникам пообщался со СМИ.

Врио губернатора Омской области рассказал, что для него назначение на такую должность стало волнительным.

«Безусловно волнение, полная ответственность и огромное желание сделать так, чтобы это доверие было оправдано», — отметил Хоценко.

Он также добавил, что семья нормально восприняла переезд в новый регион.

«Когда ты находишься на госслужбе, ты как на военной службе. Разные были в жизни переезды — Север, Кавказ и Донецк. Сегодня это Омская область. Надо принимать это как должное», — сказал врио губернатора.

В семье Хоценко воспитываются шестеро детей. Самые младшие с женой в ближайшее время приедут в Омскую область.

Напомним, что бывший губернатор Александр Бурков по собственному желанию ушел в отставку 29 марта. На его пост временно назначили Виталия Хоценко. Сегодня в конференц-зале облправительства его представил полпред президента в СФО Анатолий Серышев.

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#Юлия Истомина#Врио губернатора Омской области#Губернатор#Политика#Виталий Хоценко#Новости#Омская область#Назначение
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