Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Виталий Хоценко официально заявил о планах работы в Омской области

31 марта 2023, 12:52
Фото: скриншот трансляции 12 канала
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области рассказал о себе и обозначил первоочередные задачи.
«Подготовил текст, но не буду читать, своими словами расскажу», — начал Виталий Хоценко свое первое выступление в правительстве Омской области.

Он рассказал о себе и коротко обозначил первоочередные цели своей работы в новом для него регионе. В том числе, одной из главных целей он назвал поддержку омичей на СВО.

«Знаем, как помогать нашим бойцам. У нас есть и город подшефный, максимально будем участвовать в этих процессах. Будут просить и требовать со своей команды, депутатов, чтобы тянули деньги со всех федеральных программ. Нам предстоит много сделать», — сказал Хоценко. 

Он добавил, что вместе с ним в регион согласилась приехать супруга, а позже в регион собираются перевезти и детей.

Напомним, об отставке губернатора Омской области Александра Буркова стало известно в среду, 29 марта. На этот пост временно назначили Виталия Хоценко, который был председателем правительства ДНР. 

Жилье, дороги мосты. Хоценко рассказал, чем займется в Омске в первую очередь
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Губернатор#Правительство#Планы#Цели#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?
Сегодня, 07:51
Успехи экс-губернатора Буркова. Чего все-таки дождались жители Омской области
Сегодня, 10:15
Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью
Сегодня, 06:36
Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области
Вчера, 10:55
Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
Сегодня, 12:46