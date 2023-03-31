Виталий Хоценко официально заявил о планах работы в Омской области

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
«Подготовил текст, но не буду читать, своими словами расскажу», — начал Виталий Хоценко свое первое выступление в правительстве Омской области.
Он рассказал о себе и коротко обозначил первоочередные цели своей работы в новом для него регионе. В том числе, одной из главных целей он назвал поддержку омичей на СВО.
«Знаем, как помогать нашим бойцам. У нас есть и город подшефный, максимально будем участвовать в этих процессах. Будут просить и требовать со своей команды, депутатов, чтобы тянули деньги со всех федеральных программ. Нам предстоит много сделать», — сказал Хоценко.
Он добавил, что вместе с ним в регион согласилась приехать супруга, а позже в регион собираются перевезти и детей.
Напомним, об отставке губернатора Омской области Александра Буркова стало известно в среду, 29 марта. На этот пост временно назначили Виталия Хоценко, который был председателем правительства ДНР.