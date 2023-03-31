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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Петербурге потушили пожар на кухне ресторана в ТЦ «Европолис»

31 марта 2023, 10:54
Ресторан, расположенный в ТЦ «Европолис» на Полюстровском проспекте в Санкт-Петербурге, охватил огонь. Как сообщает пресс-служба МЧС, возгорание произошло в вентиляционной шахте на кухне.

На место происшествия были направлены три единицы техники и 15 человек личного состава, которые проводили работы по ликвидации пожара, пишет ФедералПресс. Площадь возгорания составила два квадратных метра, пострадавших нет. Причины происшествия пока неизвестны и выясняются специалистами. Оценка ущерба будет произведена позднее. Издание «Невские новости» подчеркивает, что спасатели оперативно справились с огнем, который не успел распространиться на другие зоны ТЦ.

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