В Омской области директор подставной фирмы получил срок в тюрьме

Суд установил, что мужчина получил предложение стать «директором» от незнакомого человека. За денежное вознаграждение он оформил на себя ООО «Проект55 Строй» и уже как юрлицо открыл в 2 банках Омска расчетные счета. Все данные по счетам он передал изначальному «заказчику». Тот мог пользоваться счетами как угодно, например, уходить от налогов или заниматься «обналом».