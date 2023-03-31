В Омской области директор подставной фирмы получил срок в тюрьме

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Пресс-служба Исилькульского городского суда сообщила, что местного жителя осудили за незаконный оборот платежных средств по ч. 1 ст. 187 УК РФ.
Суд установил, что мужчина получил предложение стать «директором» от незнакомого человека. За денежное вознаграждение он оформил на себя ООО «Проект55 Строй» и уже как юрлицо открыл в 2 банках Омска расчетные счета. Все данные по счетам он передал изначальному «заказчику». Тот мог пользоваться счетами как угодно, например, уходить от налогов или заниматься «обналом».
Подсудимый полностью признал вину и получил 2 года строгого режима по совокупности преступлений. Ранее его осудили по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «создание фиктивной фирмы». Пока приговор не вступил в законную силу.