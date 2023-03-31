В Новоалександровке под Омском собираются восстановить подъездную дорогу

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 31 марта, посетил поселок Новоалександровка, который затопило с приходом теплой погоды. В своем телеграм-канале Шелест рассказал, что сейчас ситуация в поселке стабилизировалась — на месте работаю коммунальные службы.
«Поговорили с местными жителями. Так, у Галины Александровны Бочкаревой пострадал огород, подмыло участок перед домом. Само жильё, к счастью, не пострадало. Поручил УДХБ помочь женщине в максимально сжатые сроки», — сообщил градоначальник. — «Ещё один важный вопрос — ремонт подъездной дороги к Новоалександровке. Сейчас её привели в порядок с помощью инертных материалов».
Мэр добавил, что дорогу планируют отремонтировать летом за счет субсидии из бюджета Омской области.
29 марта жители Новоалександровки пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку. В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ.