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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Новоалександровке под Омском собираются восстановить подъездную дорогу

31 марта 2023, 06:08
Фото: Телеграм-канал мэра Омска
У местных жителей залило дома и подсобные хозяйства

Мэр Омска рассказал, когда отремонтируют дорогу в затопленной Новоалександровке

Помимо дороги, в поселке из-за паводка пострадали дома и приусадебные участки.

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 31 марта, посетил поселок Новоалександровка, который затопило с приходом теплой погоды. В своем телеграм-канале Шелест рассказал, что сейчас ситуация в поселке стабилизировалась — на месте работаю коммунальные службы.

«Поговорили с местными жителями. Так, у Галины Александровны Бочкаревой пострадал огород, подмыло участок перед домом. Само жильё, к счастью, не пострадало. Поручил УДХБ помочь женщине в максимально сжатые сроки», — сообщил градоначальник. — «Ещё один важный вопрос — ремонт подъездной дороги к Новоалександровке. Сейчас её привели в порядок с помощью инертных материалов».

Мэр добавил, что дорогу планируют отремонтировать летом за счет субсидии из бюджета Омской области.

29 марта жители Новоалександровки пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку. В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ.

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#Евгений Игишев#Новоалександровка#Потоп#Подтопление#Паводок#Происшествия#Мэр Омска#Омск#Омская область
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