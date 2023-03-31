В Новоалександровке под Омском собираются восстановить подъездную дорогу

29 марта жители Новоалександровки пожаловались в соцсетях на проблему с паводком и сообщили, что они 80-е в очереди на откачку. В ответ на это мэр Омска Сергей Шелест поручил штабу по паводкам перейти на ежедневную работу. Штаб состоит из специалистов департамента городского хозяйства, окружных администраций и УДХБ.