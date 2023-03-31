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Published Сегодня, 10:15

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Успехи экс-губернатора Буркова. Чего все-таки дождались жители Омской области

31 марта 2023, 10:15
Фото: Город55
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Итоги работы Александра Буркова и обещания, которые воплотились в жизнь за пять лет губернаторского срока.

29 марта Александр Бурков покинул пост губернатора Омской области, хотя его полномочия истекали только в сентябре этого года. Вспоминаем, что Бурков успел сделать за 5,5 лет своего губернаторства.

  • В конце 2018 года открылась «Галерка», а в 2019 — «Эрмитаж-Сибирь». Здесь даже побывал президент России Владимир Путин.
  • В 2019 году открылась поликлиника на 1000 мест на Левобережье, а также хирургический корпус городской детской больницы № 3. Частично обновилась материальная техническая база в медучреждениях региона. Например, медики получили передвижной маммограф. Значительно обновился автопарк медиков. В 2021-м врачи получили 129 новых автомобилей, и еще 122 машины в 2022-м.
  • Стали расширяться внешние связи: теперь омичи могут прямыми рейсами долететь в ряд крупных городов Азии, в том числе в Узбекистан.
  • У Омской области появилось много партнеров. Для их поиска Александр Бурков часто отправлялся с официальными визитами в среднеазиатские страны: Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Армению и др.
  • Снос старой «Арены Омск», а потом возведение и открытие в октябре 2022 года «G-Drive Арена», возобновление строительства Красногорского гидроузла.
  • С 2018 года активно приводят в порядок дороги, в том числе — в муниципальных районах и на трассах.
  • Обратили внимание на ситуацию с общественным транспортом. На дороги вышли современные троллейбусы и автобусы. А омичи начали пользоваться единой картой «Омкой».
  • Объемы жилищного строительства серьезно увеличились, а ряд «проблемных» долгостроев наконец сдали в эксплуатацию.

Отметим, что в Омской области увеличился на 31,3% валовой региональный продукт (ВРП). По данным Росстата в 2017 году — 650,3 млрд рублей, в 2021 году — 844,5 млрд рублей. Помимо этого на 1,7% снизился уровень безработицы, а среднемесячная зарплата в регионе наоборот выросла в 1,6 раза — с 29,8 тысяч рублей в 2017-м до 46,6 тысяч в 2022-м.

Кроме успехов, за пять лет губернаторства Буркова не обошлось и без неудач. Подробнее о них — в нашем материале ниже.

Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?
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