Успехи экс-губернатора Буркова. Чего все-таки дождались жители Омской области

Отметим, что в Омской области увеличился на 31,3% валовой региональный продукт (ВРП). По данным Росстата в 2017 году — 650,3 млрд рублей, в 2021 году — 844,5 млрд рублей. Помимо этого на 1,7% снизился уровень безработицы, а среднемесячная зарплата в регионе наоборот выросла в 1,6 раза — с 29,8 тысяч рублей в 2017-м до 46,6 тысяч в 2022-м.