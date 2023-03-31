«Скоро будем дома». Виталий Хоценко вылетел в Омск вместе с Александром Бурковым

Ранее мы писали, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко успел обсудить с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным планы социально-экономического развития региона на ближайшую перспективу. Об этом Хоценко также сообщил сегодня, 31 марта, в своем телеграм-канале.