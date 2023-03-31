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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 07:38

«Скоро будем дома». Виталий Хоценко вылетел в Омск вместе с Александром Бурковым

31 марта 2023, 07:38
Фото: 1MI
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Виталий Хоценко скоро прибудет на новое рабочее место в Омск

Виталия Хоценко в Омск сопровождает экс-губернатор Александр Бурков. Главы региона записали совместный «привет».

В телеграм-канале «Хоценко о важном» новый глава региона опубликовал короткое совместное видео с Александром Бурковым. Бывший губернатор вместе с новым вместе вылетели в Омск.

  • «Дорогие омичи, с Александром Леонидовичем вылетаем в город Омск, скоро будем дома», — сообщил Виталий Хоценко.
  • «Всем привет», — дополнил, улыбаясь, Александр Бурков.

Ранее мы писали, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко успел обсудить с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным планы социально-экономического развития региона на ближайшую перспективу. Об этом Хоценко также сообщил сегодня, 31 марта, в своем телеграм-канале.

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Видео: 1MI
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#Дарья Зыкова#Омск#Губернатор#Полет#Общество#Город#Политика#Назначения#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Александр Бурков#Видео
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