«Скоро будем дома». Виталий Хоценко вылетел в Омск вместе с Александром Бурковым

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В телеграм-канале «Хоценко о важном» новый глава региона опубликовал короткое совместное видео с Александром Бурковым. Бывший губернатор вместе с новым вместе вылетели в Омск.
«Дорогие омичи, с Александром Леонидовичем вылетаем в город Омск, скоро будем дома», — сообщил Виталий Хоценко.
«Всем привет», — дополнил, улыбаясь, Александр Бурков.
Ранее мы писали, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко успел обсудить с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным планы социально-экономического развития региона на ближайшую перспективу. Об этом Хоценко также сообщил сегодня, 31 марта, в своем телеграм-канале.