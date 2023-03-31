С чистого листа. Омская бумажная промышленность восстанавливается после санкций

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
По данным Торгово-промышленной палаты, в России производят около 10 миллионов тонн бумаги и картона в год. Объем рынка оценивается почти в 254 миллиарда рублей. 33% от общего объема занимает газетная бумага. Еще 28% приходится на бумагу для гофрирования, 9% — на крафт-бумагу. По 8% рынка у офисной и санитарно-гигиенической бумаги, а оставшиеся 14% — у прочих видов: типографской, мелованной и т. д.
Сложности, которые испытывает отрасль в связи с санкциями, связаны, в основном, с поставками химикатов, комплектующих и логистикой, затраты на которую возросли. Крупные предприятия могут себе это позволить, а игроки поменьше вынуждены отказаться от экспорта.
«Нам перестали продавать технологическое оборудование, все химикаты для целлюлозно-бумажной промышленности, у нас запретили покупать древесную массу. Но есть несколько путей решения. Первое — это наш внутренний рынок, российские предприятия и компании, которые способны производить комплектующие и изделия. Второе — это ориентация на азиатско-тихоокеанский регион, прежде всего, на машиностроителей Китая. Мы стараемся помогать коллегам через нашу внешнюю сеть в поиске партнеров. Переориентировать одномоментно на азиатско-тихоокеанский регион, на юг мировой экономики — это не такое простое дело, плюс к этому еще всевозможные санкции по ограничению контейнерных перевозок, по ограничению заходов судов. Стоимость контейнера подорожала, стоимость фрахта подорожала», — говорит президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Всего бумажным бизнесом в стране занимаются около 200 предприятий. Часть из них находится в Омске. Здесь нет больших целлюлозно-бумажных комбинатов, однако есть свои игроки — и покрупнее, и помельче, каждый из которых занимает свою нишу. Работают они, как правило, со вторичным сырьем: у одних производственный процесс начинается с приема макулатуры, другие закупают уже переработанную заготовку и делают из нее, например, упаковку.
Омская фирма «Велеск» — единственное предприятие в городе в своем роде — производит 11 наименований туалетной бумаги и основу для нее в бобинах весом 160-200 килограммов. Все они изготавливаются из тщательно очищенной макулатуры и отличаются только количеством слоев и рулонов в упаковке, а также наличием перфорации и втулок. Производство налажено с нулевого цикла: все этапы — от покупки макулатуры до получения готового рулона, включая его упаковку — проходят на заводе. Сейчас продукция реализуется в Омске, Тюмени, Челябинске, Ямало-Ненецком автономном округе и на Алтае, а также экспортируется в Казахстан. Как рассказали на предприятии, не все наименования постоянно присутствуют в наличии: какие-то более востребованы, какие-то менее, но возможно изготовление под заказ.
Директор «Велеска» Александр Карелин отмечает, что объемы производства и реализации за прошедший год снизились примерно на 20%.
«Мы вынуждены поднимать цены на продукцию, потому что подорожало все — начиная от китайского оборудования из-за курса юаня и заканчивая макулатурой, хотя она местная. За этот год мы потеряли некоторых казахстанских партнеров, поскольку курс рубля к тенге тоже давал резкие скачки и его сложно было прогнозировать. Есть и еще одна проблема. Ближайший к нам исилькульский таможенный пост не оснащен специальным сканером для проверки машин. Требуется грузить продукцию на паллеты и оставлять проходы, чтобы таможенники могли комфортно проходить и осматривать груз. Получается, что объем отгрузки снижается почти в 1,5 раза. А если ехать через Петухово (Курганская область — прим. ред.), то это большой крюк — сразу дорожает логистика. Все это оказывает негативное влияние на экспорт. С этой проблемой сталкиваются и другие предприниматели, с которыми я общался», — рассказал руководитель предприятия.
Ранее «Велеск» планировал работать с целлюлозой — производить бумажные полотенца и салфетки. Но древесное сырье так и не стали закупать, сосредоточившись только на продукции вторичной переработки. С санкциями решение не связано, оно было принято ранее, однако не исключено, что к этим планам предприятие еще вернется.
Компаниям покрупнее 2022 год дался легче. Например, «АВА плюс два» — омский производитель гофроупаковки — в ближайшее время планирует увеличить штат на 30%, поскольку установит новые машины и будет производить в пять раз больше продукции. Однако стоит отметить, что у завода свои подъездные пути и 70-80% сырья доставляется по железной дороге.
«На сегодняшний день мы производим 3 млн квадратных метров гофрокартона в месяц, а наша цель — поднять до 15 млн квадратных метров. Думаю, на пиковую мощность выйдем через 3-5 лет. Контрактов на весь объем пока, конечно, нет, но мы понимаем, куда нужно идти, и готовы в честной борьбе завоевывать рынок, шагать в сторону как запада, так и востока. Сейчас весь мир старается уходить от пластика, экология ставится на первое место, поэтому идет массовый переход на бумагу. А наша продукция подлежит вторичной переработке. Плюс ко всему у нас еще и безотходное производство: все обрезки мы прессуем и продаем как макулатуру. 2022 год мы закончили с прибылью, но зарабатывать ее за счет высоких цен не собираемся — тогда заказов не будет. Стараемся снижать отходы, за год удалось их сократить на 4%», — рассказывает гендиректор компании Игорь Аноков в интервью «Коммерческим вестям».
По его словам, сейчас география поставок у «АВА плюс два» простирается от Урала до Дальнего Востока. Активно экспортирует свою продукцию компания пока что только в Казахстан: там есть спрос, поскольку подобных производств меньше, чем в России. Но на этом предприятие не собирается останавливаться.
«Мы намерены развивать все направления. В данный момент предприятие производит гофрокартон разной толщины, но пока мы не имеем возможности производить, например, микрогофрокартон, который используют пиццерии, интернет-торговля. Уже приобрели гофровалы, где будем производить данный профиль. Планируем завоевывать и сегмент пятислойного гофрокартона с низкой толщиной. Есть идеи и в направлении импортозамещения. Мы готовы посоревноваться с зарубежными производителями, поэтому закупаем высококачественное оборудование, самое лучшее и дорогое из того, что есть на азиатском рынке. Сегодня в России практически ничего не создается для нашей индустрии, поэтому приходится смотреть на зарубежные агрегаты. На сегодняшний день нами подписаны контракты на новое оборудование более чем на 1 млрд рублей», — поделился планами руководитель.
Скоро «АВА плюс два» получит новый гофроагрегат из Китая, он уже загружен в контейнеры и ждет судно до Владивостока. Через месяц, не останавливая производство, его смонтируют, затем еще три месяца несколько специалистов из Италии и Китая будут делать пусконаладку. Все это время старый агрегат продолжит работать. Также завод ждет две новые перерабатывающие линии к уже имеющимся четырем.
Полностью уйти от европейского оборудование пока не получается: например, для облегчения труда рабочих приходится покупать специальные машины в Италии через параллельный импорт.
Помимо прочего, компания купила две машины с четырехцветной печатью, на которых может изготавливать и цветную упаковку. По словам Игоря Анокова, в нашем регионе это единственные подобные машины.
«Если 2022-й у нас был годом подготовки, заключения контрактов, то этот — год модернизации. Но при этом для нас важно не подвести ни одного клиента, чтобы ни в Омске, ни в России никто не остался без нашего ящика. На рынке наиболее важны три составляющих — цена, качество продукции и сервис», — считает Игорь Аноков.
Другой омский бизнес, связанный с бумагой, от потрясений прошлого года уже оправился, а кто-то их даже не заметил. Так, рядовые омские полиграфии практически не почувствовали сложностей с бумагой.
«Я бы не назвала ситуацию кризисом. Бумага подорожала, но все равно ее можно было достать. Я подняла цену на копирование и распечатку, чем компенсировала увеличение стоимости. Бумага поплотнее, например, для фото или плакатов, всегда была в наличии в нужном количестве у тех же самых поставщиков. Цены прыгали, но недолго. В итоге все подорожало примерно на 20%, что терпимо. В пандемию вообще работать было нельзя, и мы это как-то пережили», — отмечает владелица полиграфии «Омск Принт» Лариса Щеглова.
Бумажная промышленность остается одним из крупнейших рынков страны, она тесно взаимосвязана со всеми отраслями экономики. Эксперты говорят, что на общем фоне омский бизнес чувствует себя относительно неплохо, и здесь на руку играет удаленность от крупных производителей, в частности, в европейской части России. Сейчас внутренняя структура отрасли меняется. Игроки рынка считают, что ее будущее — за упаковкой и сангигиеной.