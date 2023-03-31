С чистого листа. Омская бумажная промышленность восстанавливается после санкций

Омская фирма «Велеск» — единственное предприятие в городе в своем роде — производит 11 наименований туалетной бумаги и основу для нее в бобинах весом 160-200 килограммов. Все они изготавливаются из тщательно очищенной макулатуры и отличаются только количеством слоев и рулонов в упаковке, а также наличием перфорации и втулок. Производство налажено с нулевого цикла: все этапы — от покупки макулатуры до получения готового рулона, включая его упаковку — проходят на заводе. Сейчас продукция реализуется в Омске, Тюмени, Челябинске, Ямало-Ненецком автономном округе и на Алтае, а также экспортируется в Казахстан. Как рассказали на предприятии, не все наименования постоянно присутствуют в наличии: какие-то более востребованы, какие-то менее, но возможно изготовление под заказ.