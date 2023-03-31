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Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Прокуратура назвала основные проблемы Омской области в сфере ЖКХ

31 марта 2023, 08:45
Фото: Город55
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По итогу в ходе проверок выявлено свыше 5,5 тысяч нарушений.

В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что на заседание коллегии были подведены итоги работы по контролю соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

По итогу в ходе проверок выявлено свыше 5,5 тыс. нарушений. По требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлекли почти 2 тысячи должностных и юридических лиц. Вдобавок, возбуждены 12 уголовных дел.

«В регионе имеются населенные пункты, жители которых не обеспечены качественной питьевой водой, отдельные муниципалитеты не были готовы к отопительному сезону», — уточнили в прокуратуре.

Также среди основных проблем назвали износ коммунальных сетей, долги перед поставщиками ресурсов, а также несвоевременное проведение капремонта.

Отметим, что прокуроры хотят усилить надзор в сфере ЖКХ.

Стало известно, сколько омичи будут платить за услуги ЖКХ с 1 декабря 2022 года
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#Ксения Карагодина#Прокуратура#Прокурор#ЖКХ#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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