Прокуратура назвала основные проблемы Омской области в сфере ЖКХ

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что на заседание коллегии были подведены итоги работы по контролю соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
По итогу в ходе проверок выявлено свыше 5,5 тыс. нарушений. По требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлекли почти 2 тысячи должностных и юридических лиц. Вдобавок, возбуждены 12 уголовных дел.
«В регионе имеются населенные пункты, жители которых не обеспечены качественной питьевой водой, отдельные муниципалитеты не были готовы к отопительному сезону», — уточнили в прокуратуре.
Также среди основных проблем назвали износ коммунальных сетей, долги перед поставщиками ресурсов, а также несвоевременное проведение капремонта.
Отметим, что прокуроры хотят усилить надзор в сфере ЖКХ.