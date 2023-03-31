Прокуратура назвала основные проблемы Омской области в сфере ЖКХ

По итогу в ходе проверок выявлено свыше 5,5 тыс. нарушений. По требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлекли почти 2 тысячи должностных и юридических лиц. Вдобавок, возбуждены 12 уголовных дел.