Претенденты на Премию «Предприниматель ГОроДА» познакомились в формате деловой игры

Знаете ли вы что такое лифт-тест-презентация? Это первый вопрос, на который предложили ответить участникам мероприятия. Термин появился не так давно, но получил широкое распространение. Представители бизнес-сферы оценили возможность презентовать свой продукт или сервис за 30 секунд – примерно столько занимает поездка в лифте, во время которой есть шанс изложить свою идею крупному инвестору или руководителю проекта.