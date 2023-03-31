Претенденты на Премию «Предприниматель ГОроДА» познакомились в формате деловой игры

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:21
Знаете ли вы что такое лифт-тест-презентация? Это первый вопрос, на который предложили ответить участникам мероприятия. Термин появился не так давно, но получил широкое распространение. Представители бизнес-сферы оценили возможность презентовать свой продукт или сервис за 30 секунд – примерно столько занимает поездка в лифте, во время которой есть шанс изложить свою идею крупному инвестору или руководителю проекта.
За 30 секунд омские предприниматели представили себя другим участникам проекта. Знакомство проходило в небольших группах – по четыре-пять человек за одним столом. Затем каждой группе предстояло решить одну задачу в разных тематических блоках – от маркетинга и продаж до ИТ-систем и бухгалтерии.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением Сбербанка:
«Пользу нетворкинга для предпринимателя сложно переоценить. Это прогрессивный способ построения деловых связей – полезные знакомства, как инвестиции в будущее, помогают в бизнесе и карьере. Правильное окружение мотивирует к работе и сокращает время, необходимое для достижения успеха.
Осознавая перспективу нового тренда, специально для людей, которые ищут новые знакомства в профессиональной среде, Сбер запустил первую российскую социальную сеть для деловых контактов «Инсайдер». Приложение позволяет не только развивать навыки нетворкинга, быть в курсе новостей профессионального сообщества, но и строить карьеру в ведущих компаниях России».
Ведущим мероприятия стал бизнес-тренер Дмитрий Устьянцев. Принять участие могли представители малого и среднего бизнеса, которые в этом году подали заявки на третью региональную премию «Предприниматель ГОроДА». Всего заявки на участие в Премии подали более 800 представителей различных сфер бизнеса: здоровье и красота, образование, страхование, торговля, грузоперевозки, туризм, ИТ, дизайн, ресторанный бизнес и ряд других.
Все предприниматели уже стали участниками «народного голосования», которое сейчас проходит на сайте проекта – предпринимательгорода.рф. Сделать свой выбор можно до середины апреля. В это же время будут определены победители в основных номинациях:
- Бизнес в сфере производства;
- Бизнес в сфере торговли;
- Бизнес в сфере услуг;
- Развиваю бизнес в другой сфере.
Отбор победителей пройдёт в два этапа. На первом — экспертный совет сформирует шорт-лист. А затем своё решение озвучит наблюдательный совет Премии, в состав которого вошли руководители крупных омских компаний. Он также вправе учреждать дополнительные номинации для предпринимателей. Первое заседание экспертного совета состоится 11 апреля.
Призами станут участие в бизнес-миссии и наставнических сессиях, а также сертификаты на разработку сайта-визитки или брендбука, либо на услуги по ведению социальных сетей и размещению продукции на маркетплейсах.
Организаторы Премии: центр «Мой бизнес» Омской области, Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение общественной организации «Опора России». Премия «Предприниматель ГОроДА» проводится при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».