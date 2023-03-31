Правовед Тригнин: военнообязанным будут направлять повестки через Госуслуги

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Для военкоматов могут создать аналогичную систему, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Тригнина.
Правовед напомнил, что еще с 2018 года Госдума рассматривает «законопроект об отмене повесток». Документ будут обсуждать также в июне этого года. Эксперт считает такой способ оповещения граждан весьма удобным, так как отпадет необходимость личного вручения повестки под роспись.
Предполагается, что оповещение будет приходить на номер телефона, который указан в личном кабинете Госуслуг. За неявку по такой повестке могут выписать штраф.