Правовед Тригнин: военнообязанным будут направлять повестки через Госуслуги

Правовед напомнил, что еще с 2018 года Госдума рассматривает «законопроект об отмене повесток». Документ будут обсуждать также в июне этого года. Эксперт считает такой способ оповещения граждан весьма удобным, так как отпадет необходимость личного вручения повестки под роспись.