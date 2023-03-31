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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Правовед Тригнин: военнообязанным будут направлять повестки через Госуслуги

31 марта 2023, 08:38
Военный юрист Владимир Тригнин рассказал, что в российских судах общей юрисдикции действует система рассылки SMS-уведомлений о том, что на аккаунт в Госуслугах пришла повестках в суд.

Для военкоматов могут создать аналогичную систему, передает Общественная служба новостей со ссылкой на Тригнина.

Правовед напомнил, что еще с 2018 года Госдума рассматривает «законопроект об отмене повесток». Документ будут обсуждать также в июне этого года. Эксперт считает такой способ оповещения граждан весьма удобным, так как отпадет необходимость личного вручения повестки под роспись.

Предполагается, что оповещение будет приходить на номер телефона, который указан в личном кабинете Госуслуг. За неявку по такой повестке могут выписать штраф.

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