Политолог оценил шансы Маска в политике

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По мнению эксперта, возможно создание ситуации в США, когда избиратели станут разочарованы в двух крупнейших партиях, что может привести к необходимости выдвижения третьего кандидата, пишет Pravda.Ru.
«Маск, как представитель бизнеса, может стать кандидатом-объединителем, апеллирующим к обеим партиям, и успешно сыграть на этой волне», — отметил эксперт.
Аналитик также заметил, что в случае победы республиканцев на выборах, Маск может быть взят на должность вице-президента.