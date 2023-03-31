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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Политолог оценил шансы Маска в политике

31 марта 2023, 12:03
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев высказал мнение о том, что Илон Маск, американский предприниматель, может сделать политическую карьеру.

По мнению эксперта, возможно создание ситуации в США, когда избиратели станут разочарованы в двух крупнейших партиях, что может привести к необходимости выдвижения третьего кандидата, пишет Pravda.Ru.

«Маск, как представитель бизнеса, может стать кандидатом-объединителем, апеллирующим к обеим партиям, и успешно сыграть на этой волне», — отметил эксперт.

Аналитик также заметил, что в случае победы республиканцев на выборах, Маск может быть взят на должность вице-президента.

#Политика#В мире
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