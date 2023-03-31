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Омский «Авангард» собирается вернуть Валентина Пьянова за 50 млн рублей в сезон

31 марта 2023, 11:36
Фото: скриншот сайта hawk.ru
Еще недавно бывший омский хоккеист выступал на льду G-Drive арены против «Авангарда» в составе «Сибири».

В телеграм-канале «Unknown Bogun», освещающем жизнь новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» опубликовали информацию, интересную в первую очередь болельщикам «Авангарда». По словам Марата Хайруллина (СКА), омский клуб собирается снова подписать контракт с Валентином Пьяновым, который покинул омичей в 2020 году.

«По моей информации, Валентин Пьянов не останется в Новосибирске и после официального выхода на рынок свободных агентов подпишет контракт … с „Авангардом“. Понять решение Вали не так уж сложно. Да, в родной „Сибири“ у него есть практически все: железобетонное место в топ-6, первая спецбригада большинства, безграничное доверие тренеров и руководства даже во время черных серий. А не так давно он приобрел новую квартиру, дождался первенца и, казалось бы, окончательно приземлился в Новосибирске. Однако у Омска, где он встретил супругу и начинал свою профессиональную карьеру, нашелся аргумент в виде 50 миллионов рублей за сезон и, по видимому, позиции второго центра, на которой он должен заменить американца Алекса Броадхерста», — сообщил хоккеист.

В «Авангарде» Валентин Пьянов играл под номером 45. Отметим, что совсем недавно он побывал на омском льду в составе «Сибири» во время плей-офф матчей Кубка Гагарина, тогда он отлично показал себя в начале третьей двадцатиминутки.

«Хозяева Сибири». Омский «Авангард» одолел «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф
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#Дарья Зыкова#Контракт#Спорт#Хоккей#Авангард#Общество#Новости#Омская область#Валентин Пьянов#Омск
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