Омский «Авангард» собирается вернуть Валентина Пьянова за 50 млн рублей в сезон

В «Авангарде» Валентин Пьянов играл под номером 45. Отметим, что совсем недавно он побывал на омском льду в составе «Сибири» во время плей-офф матчей Кубка Гагарина, тогда он отлично показал себя в начале третьей двадцатиминутки.