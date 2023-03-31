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Published Сегодня, 02:31

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Updated Сегодня, 04:27

Омским студентам-летчикам организовали практику после вмешательства генпрокурора

31 марта 2023, 02:31
Фото: 1MI
Выпуск студентов из учебного заведения задерживали из-за отсутствия практики

Прокуроры помогли омским студентам-летчикам налетать положенные часы

Курсанты летно-технического колледжа налетали положенные часы в коммерческих авиакомпаниях.

Курсанты Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского смогли пройти летную практику после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Ведомство провело проверку после обращения студента колледжа к Игорю Краснову во время его визита в Омск в конце прошлого года. Курсант сообщил, что в учебном заведении будущие летчики не могут получить диплом из-за отсутствия летной практики — вертолеты неисправны.

Выяснилось, что вертолеты невозможно обслуживать в связи с отказом поставок из-за рубежа необходимых запчастей. По требованию Краснова студентов колледжа направили на практику в коммерческие авиакомпании, с которыми заключили госконтракт. В итоге, 54 курсанта смогли завершить обучение и пройти летную подготовку.

Осенью прошлого года стало известно, что омский колледж авиации не сможет выпустить студентов, так как не на чем проходить практику. Остался один вертолет, и тот не используется. Чтобы получить диплом, студенты по программе должны отлетать 100 часов, из них 10 — на тренажере, 45 — на однодвигательном вертолете первоначальной подготовки: Bell 407 или AS350 и 45 — на двухдвигательном Ми-8.

«ОЛТКГА» — это единственный в России колледж для вертолетчиков гражданской авиации. Проблема эта тянется уже много лет, еще в 2019 году курсанты записывали видеообращение к президенту. Город55 тогда следил за ситуацией, появлялись контракты на госзакупках, но почему-то вертолетный воз и ныне там.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Вертолётная авиация#Вертолет#Вертолеты#Игорь Краснов#Образование#Студенты#Общество#Омск#Омская область
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