Омским студентам-летчикам организовали практику после вмешательства генпрокурора

Выяснилось, что вертолеты невозможно обслуживать в связи с отказом поставок из-за рубежа необходимых запчастей. По требованию Краснова студентов колледжа направили на практику в коммерческие авиакомпании, с которыми заключили госконтракт. В итоге, 54 курсанта смогли завершить обучение и пройти летную подготовку.



Осенью прошлого года стало известно, что омский колледж авиации не сможет выпустить студентов, так как не на чем проходить практику. Остался один вертолет, и тот не используется. Чтобы получить диплом, студенты по программе должны отлетать 100 часов, из них 10 — на тренажере, 45 — на однодвигательном вертолете первоначальной подготовки: Bell 407 или AS350 и 45 — на двухдвигательном Ми-8.