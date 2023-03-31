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Published Сегодня, 05:28

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Updated Сегодня, 05:28

Омская прокуратура наказала застройщика «Зеленой реки» за срыв проектных сроков

31 марта 2023, 05:28
Фото: 1MI
Компания должна была разработать документацию на строительство школ, детских садов и дорог.

Прокуратура внесла представление компании «Специализированный застройщик „Эталон-Омск“» за срыв проектных сроков, рассказали сегодня, 31 марта, в пресс-службе ведомства. Стройку будущего микрорайона «Зеленая река» посетил прокурор Кировского округа Дмитрий Назаров.

Инвестор, занимающийся возведением жилого комплекса, должен был подготовить проектную документацию на объекты образования и улично-дорожной сети, но до сегодняшнего дня этого не сделал. Руководитель компании получил представление от прокуратуры. Стоить заметить, что за последние четыре месяца, согласно реестру контрольных мероприятий, прокуратура четыре раза проводил проверки застройщика. Последняя началась 24 марта, и еще не завершена.

Между тем, возведение «Зеленой реки» продолжается, но без инфраструктуры и социальных объектов микрорайон рискует столкнуться с той же проблемой, что и Амурский-2. Там компания «Стройбетон» ввела в эксплуатацию тысячи квадратных метров жилья, но заранее не побеспокоилась о школах, детских садах и общественных пространствах.

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#Евгений Игишев#Прокуратура#Застройщик#Зеленая река#Жилой комплекс
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