Омская прокуратура наказала застройщика «Зеленой реки» за срыв проектных сроков

Инвестор, занимающийся возведением жилого комплекса, должен был подготовить проектную документацию на объекты образования и улично-дорожной сети, но до сегодняшнего дня этого не сделал. Руководитель компании получил представление от прокуратуры. Стоить заметить, что за последние четыре месяца, согласно реестру контрольных мероприятий, прокуратура четыре раза проводил проверки застройщика. Последняя началась 24 марта, и еще не завершена.