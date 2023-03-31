Омичка пожаловалась на «своенравного» директора школы и нехватку учителей

В 2014 году получила первую награду от департамента образования, административного стажа у Татьяны Тихоновой при этом — 12 лет. То есть, в школу № 49 она сразу пришла на административную должность, минуя педагогические. Первое повышение квалификации, связанное с образованием, получила в 2018 году.