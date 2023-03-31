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Омичка пожаловалась на «своенравного» директора школы и нехватку учителей

31 марта 2023, 09:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Женщина обратила внимание общественности на отсутствие соответствующего образования у директора школы № 49. Власти ответили обтекаемо.

Омичка пожаловалась под постом в сообществе Города55 на проблемы в школе № 49 на ул. Фугенфирова:

«В 49 школе (когда-то славилась отличным педагогическим составом) директор не имеет спецобразования для этой должности, своенравна, поэтому лучшие учителя ушли. И отличная когда-то школа не добирает детей! Все уходят в другие школы!», — сообщила женщина.

Пресс-служба мэрии Омска частично прокомментировала жалобу. Чиновники сообщили, что уровень квалификации и профессиональной подготовки директора школы № 49 отвечает требованиям работника образования на должности «руководитель». Аттестовали директора 24 декабря 2021 года. По ситуации с уходом учителей в мэрии пока никак не отреагировали.

На сайте школы значится, что в школе № 49 нанешний директор Татьяна Тихонова работает с 2011 года. По первому образованию она инженер, заканчивала «СибАДИ». В 2011 году прошла переподготовку на государственного управленца.

В 2014 году получила первую награду от департамента образования, административного стажа у Татьяны Тихоновой при этом — 12 лет. То есть, в школу № 49 она сразу пришла на административную должность, минуя педагогические. Первое повышение квалификации, связанное с образованием, получила в 2018 году.

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#Дарья Зыкова#Школы#Директор школы#Жалобы#Мэрия#Общество#Город#Новости#Омск#Образование
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