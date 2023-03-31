Ножи — детям не игрушка. В Омске в ягодицу 10-летней девочки в автобусе воткнули нож

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Сегодня, 31 марта, в школьном автобусе по дороге в театр пострадала 10-летняя девочка. «Новый Омск» сообщает, что мама школьницы обнаружила рану, когда девочка вернулась домой. После чего сразу же обратилась в полицию.
Выяснилось, что одноклассник подложил на сиденье девочки складной нож, когда она привстала, чтобы посмотреть в окно.
Правоохранительным органам школьник рассказал, что взял из дома нож без разрешения и просто хотел показать его друзьям. Какие последствия вызовет его «шутка» он не подумал. Ранее мальчик не состоял на профилактическом учете.
УМВД по Омской области уточняет, что сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.