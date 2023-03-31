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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Ножи — детям не игрушка. В Омске в ягодицу 10-летней девочки в автобусе воткнули нож

31 марта 2023, 12:08
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске 10-летний школьник ради шутки подложил нож на сиденье одноклассницы

Сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Сегодня, 31 марта, в школьном автобусе по дороге в театр пострадала 10-летняя девочка. «Новый Омск» сообщает, что мама школьницы обнаружила рану, когда девочка вернулась домой. После чего сразу же обратилась в полицию.

Выяснилось, что одноклассник подложил на сиденье девочки складной нож, когда она привстала, чтобы посмотреть в окно.

Правоохранительным органам школьник рассказал, что взял из дома нож без разрешения и просто хотел показать его друзьям. Какие последствия вызовет его «шутка» он не подумал. Ранее мальчик не состоял на профилактическом учете.

УМВД по Омской области уточняет, что сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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#Ксения Карагодина#Нож#Травма#Дети#Несовершеннолетние дети#Дети, подростки#Школьники#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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