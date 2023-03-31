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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Не склад, а СТО. Появились подробности ночного пожара с трупом на окраине Омска

31 марта 2023, 08:19
Фото: прокуратура Омской области

В Омске на пожаре в СТО сгорел автомеханик

Трагедия произошла в ночь на четверг в здании на улице Заводской в Советском округе.

В Омске силовики разбираются во всех нюансах смертельного пожара на станции технического обслуживания, которая находилась в здании по улице Заводская, 6/2. О случившемся накануне сообщал Город55. Теперь в трагедии появились интересные подробности.

Фото: прокуратура Омской области

Ранее сообщалось, что на Заводской загорелся склад. Теперь же выяснилось, что пожар случился на СТО. Погибшим в пожаре оказался 45-летний автомеханик, его личность установили сразу.

Причина смерти мужчины пока не установлена, тело направлено в морг для вскрытия. Между тем эксперты назвали наиболее вероятную причину возгорания — замыкание электропроводки. Ранее следователи сообщали, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

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#Василий Попов#Пожары#ЧП#Смерть#Жертвы#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
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