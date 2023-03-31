Не склад, а СТО. Появились подробности ночного пожара с трупом на окраине Омска

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Омске силовики разбираются во всех нюансах смертельного пожара на станции технического обслуживания, которая находилась в здании по улице Заводская, 6/2. О случившемся накануне сообщал Город55. Теперь в трагедии появились интересные подробности.
Ранее сообщалось, что на Заводской загорелся склад. Теперь же выяснилось, что пожар случился на СТО. Погибшим в пожаре оказался 45-летний автомеханик, его личность установили сразу.
Причина смерти мужчины пока не установлена, тело направлено в морг для вскрытия. Между тем эксперты назвали наиболее вероятную причину возгорания — замыкание электропроводки. Ранее следователи сообщали, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.