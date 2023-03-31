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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

На омского живодера, забившего до смерти свою собаку, завели уголовное дело

31 марта 2023, 06:40
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Теперь мужчине грозит до 3 лет тюрьмы.

На 43-летнего жителя Советского округа завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе омской полиции. С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний волонтер-зоозащитник. 

Выяснилось, что владелец таксы, будучи пьяным, избил животное. Неравнодушные омичи отвезли собаку в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Но позже такса скончалась от полученных травм.

Подозреваемый частично признал свою вину. Известно, что ранее он был судим за кражу и мошенничество. Согласно закону, за издевательство над собакой, мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.

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#Живодеры#Животные#Жестокое обращение#Жестокое обращение с животными#Происшествия#Уголовное дело#Омск#Евгений Игишев
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