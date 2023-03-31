На омского живодера, забившего до смерти свою собаку, завели уголовное дело

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
На 43-летнего жителя Советского округа завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в пресс-службе омской полиции. С заявлением в правоохранительные органы обратился 31-летний волонтер-зоозащитник.
Выяснилось, что владелец таксы, будучи пьяным, избил животное. Неравнодушные омичи отвезли собаку в ветеринарную клинику, где ей оказали помощь. Но позже такса скончалась от полученных травм.
Подозреваемый частично признал свою вину. Известно, что ранее он был судим за кражу и мошенничество. Согласно закону, за издевательство над собакой, мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы.