Молодого человека из Тореза природа одарила талантом, а родители воспитали правильно

— СВО по-своему осложнила и мою жизнь. Этот год я прожил в переживаниях за отца Дмитрия Анатольевича Белякова, который был мобилизован 28 февраля 2022 года. Он меня вырастил и воспитал, я его так люблю, даже слезы ронял. Мое самое громадное желание, чтобы папенька быстрее вернулся живым и здоровым! Ну и, конечно, на учебе СВО сказывается. Хотелось бы учиться очно, а не дистанционно. Живое общение важно!