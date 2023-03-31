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Posted 31 марта 06:49

Published 31 марта 06:49

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

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Молодого человека из Тореза природа одарила талантом, а родители воспитали правильно

31 марта 2023, 06:49
Когда Максим Беляков спел в караоке оперным голосом «Человек в телогрейке» Ивана Кучина, посетители караоке-бара в городе Торезе Донецкой области даже принесли к его столу подарки. Незрячий музыкант поет, играет на фортепиано и аккордеоне, а началось все с «Песенки мамонтенка».

Когда общаешься с Максимом, хочется выпрямить осанку, правильно и красиво выстраивать фразы и вообще «подсобраться». Потому что перед тобой как будто главный герой из романа с отточенным слогом о безупречно воспитанных маркизах и герцогах. Максим Беляков интеллигентен, открыт, дружелюбен, исполнен благодарности к учителям и близким, а папу он называет «папенька». У Максима обескураживающе приятный глубокий голос и богатая речь.

В общеобразовательной школе №18 талант ученика к пению открыла учитель истории Людмила Васильевна Носик. Максим на перемене пел песню, а учитель не прошла мимо. Именно она посоветовала мальчику принять участие в конкурсе-фестивале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Поверь в себя». Максим Беляков разучил «Песенку мамонтенка» композитора Владимира Шаинского на стихи Дмитрия Непомнящего, спел на сцене и занял 1 место.

— Победа меня окрылила. Я стал брать уроки вокала, поступил в музыкальную школу № 2 Тореза на класс фортепиано и аккордеона. Я начал принимать участие в конкурсах и фестивалях, — рассказывает молодой человек.

Максим инвалид первой группы по зрению, он полностью незрячий с рождения. Некоторые преподаватели музыки даже не знали, как работать с таким необычным учеником, у них не было опыта обучения людей с ОВЗ. И трудно «ставить» вокал, ведь нужно много показывать. Но Максим справился.

Максим Беляков окончил отделение академического пения Донецкого музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева. Продолжил обучение в Донецкой государственной музыкальной академии имени С. С. Прокофьева, а сейчас он студент 1 курса магистратуры.

— Я и шансон люблю петь, и металл пою, рок — спокойно. И музыку слушаю разную. Я стараюсь принимать участие в мероприятиях и вести активную творческую жизнь, потому что люблю музыку. В музыке моя жизнь! — говорит Максим.

Максим Беляков дипломант городских, областных, республиканских конкурсов и фестивалей «Поверь в себя!», «Мы — молодые, мы –равные», «Хочу на сцену» и лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля искусств имени Мухадина Кишева «Чегемский Родник».

Про Максима писали газеты «Горняк» и «Комсомольская правда», а в 2021 году молодой музыкант снялся в передаче «Культурный диалог» с Ольгой Кильченко.

— СВО по-своему осложнила и мою жизнь. Этот год я прожил в переживаниях за отца Дмитрия Анатольевича Белякова, который был мобилизован 28 февраля 2022 года. Он меня вырастил и воспитал, я его так люблю, даже слезы ронял. Мое самое громадное желание, чтобы папенька быстрее вернулся живым и здоровым! Ну и, конечно, на учебе СВО сказывается. Хотелось бы учиться очно, а не дистанционно. Живое общение важно!

В интервью проекту #безграничные_донбасс Максим упоминает и благодарит многих людей, поддержавших его на разных этапах жизни и учебы. Это мама Ирина Николаевна, постоянно говорящая сыну, что гордится им. Максим Беляков благодарен друзьям и соседям, однокурсникам, которые поддерживают его и семью.

— Я благодарю всех своих учителей, Татьяну Николаевну Голубцову, Галину Михайловну Осадчую, Валентину Андреевну Гужель, Виктора Петровича Жука. Я благодарен персоналу Торезского центра социальной реабилитации «Надежда» и Республиканского центра для слепых и слабовидящих детей и взрослых.

Всем читателям проекта #безграничные_донбасс интеллигентный незрячий музыкант из Тореза Максим Беляков желает мирного неба над головой. Желает, чтобы никто никогда не терял своих близких. И чтобы в жизни всегда нашлось место музыке.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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