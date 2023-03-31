9, 10, 16, 18 и 27 апреля астрономы снова прогнозируют активность в 4 балла. Еще не буря, но близко к тому. А вот 20 и 21 апреля над Омской областью пройдет «красная» буря уровня G-1, что может особенно неприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных омичей.