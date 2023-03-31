Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовали прогноз грядущих возмущений на Солнце. Сегодня, 31 марта, омичи пережили «предвестник бури» — 4-балльную активность на Солнце. «Буянила» магнитосфера с 9 утра и до обеда. В ближайшие дни ожидаются лишь небольшие возмущения на «зеленом» уровне.
9, 10, 16, 18 и 27 апреля астрономы снова прогнозируют активность в 4 балла. Еще не буря, но близко к тому. А вот 20 и 21 апреля над Омской областью пройдет «красная» буря уровня G-1, что может особенно неприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных омичей.