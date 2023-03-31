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Updated Сегодня, 10:39

Март для омичей закончится возмущениями на солнце — предвестниками апрельских бурь

31 марта 2023, 10:39
Фото: 1MI
иллюстрация

Над Омской областью в апреле будут бушевать магнитные бури

Метеозависимым омичам стоит подготовиться. Тем, кто особенно страдает из-за вспышек на Солнце, можно запланировать выходные.

На сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ опубликовали прогноз грядущих возмущений на Солнце. Сегодня, 31 марта, омичи пережили «предвестник бури» — 4-балльную активность на Солнце. «Буянила» магнитосфера с 9 утра и до обеда. В ближайшие дни ожидаются лишь небольшие возмущения на «зеленом» уровне.

9, 10, 16, 18 и 27 апреля астрономы снова прогнозируют активность в 4 балла. Еще не буря, но близко к тому. А вот 20 и 21 апреля над Омской областью пройдет «красная» буря уровня G-1, что может особенно неприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных омичей.

Фото: скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ
Омская область в конце марта попадет под действие сильной магнитной бури
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#Дарья Зыкова#Омск#Магнитные бури#Общество#Происшествия#Атмосферные явления#Метеозависимость#Вспышки на солнце#Новости#Омская область
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