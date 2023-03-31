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Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Китай готов к сотрудничеству с российской армией во имя укрепления мира

31 марта 2023, 08:07
В Минобороны Китая заявили, что страна готова к совместным действиям с российской армии для укрепления мира.

Военный политолог Константин Сивков считает, что сейчас идет создание коалиции, способной противостоять НАТО, пишет Общественная служба новостей.

По словам представителя военного ведомства Китая Таня Кэфэя, сотрудничество России и Китая не направлено против третьих государств. В случае внешней агрессии китайские военные готовы выйти на защиту вместе с Россией.

Эксперт подчеркнул, что это уже не просто слова, а намерение военного руководства Китая. По сути, КНР готова включиться в противостояние с Западом. Такую тенденцию Сивков назвал формированием антизападной коалиции.

Политолог подчеркнул, что многие государства в течение длительного периода времени были ориентированы на Запад. Из-за этого им сложно осознать, что именно эта сторона представляет наибольшую угрозу. Однако постепенное понимание ситуации все же происходит. Поэтому уже можно наблюдать, как формируется антизападная коалиция.

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