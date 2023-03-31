Китай готов к сотрудничеству с российской армией во имя укрепления мира

Политолог подчеркнул, что многие государства в течение длительного периода времени были ориентированы на Запад. Из-за этого им сложно осознать, что именно эта сторона представляет наибольшую угрозу. Однако постепенное понимание ситуации все же происходит. Поэтому уже можно наблюдать, как формируется антизападная коалиция.