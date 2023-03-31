Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Военный политолог Константин Сивков считает, что сейчас идет создание коалиции, способной противостоять НАТО, пишет Общественная служба новостей.
По словам представителя военного ведомства Китая Таня Кэфэя, сотрудничество России и Китая не направлено против третьих государств. В случае внешней агрессии китайские военные готовы выйти на защиту вместе с Россией.
Эксперт подчеркнул, что это уже не просто слова, а намерение военного руководства Китая. По сути, КНР готова включиться в противостояние с Западом. Такую тенденцию Сивков назвал формированием антизападной коалиции.
Политолог подчеркнул, что многие государства в течение длительного периода времени были ориентированы на Запад. Из-за этого им сложно осознать, что именно эта сторона представляет наибольшую угрозу. Однако постепенное понимание ситуации все же происходит. Поэтому уже можно наблюдать, как формируется антизападная коалиция.