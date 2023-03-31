Глава «Норникеля» Потанин рассказал о запуске серного проекта в этом году

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
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Updated Сегодня, 17:19
Серная программа направлена на утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». Проектом предусмотрено получение серной кислоты и ее нейтрализация известняком с производством гипса. По результатам текущего года за счет воплощения проекта выбросы в Норильске должны сократиться на 45%. После 2025 года стартует второй этап проекта — тогда, по расчетам, снижение выбросов составит 90%, сообщает пишет tass.ru.
По информации Потанина, готовность на Надеждинском заводе достигает 75%. В конце сентября запланировано начало пусконаладочных работ и улавливание газа. Четвертый квартал, начиная с октября, — это период, когда можно будет оценить первый результат, когда «сера будет поймана».
Глава «Норникеля» уточнил, что реализация программы на Медном заводе, вероятно, будет сдвинута на 2 года. В настоящее время проект проходит перепроектирование.
Потанин посетил объект нейтрализации серной кислоты и отметил, что строительство его завершено на 75%. В скором времени начнутся пусконаладочные работы. В четвертом квартале первую линию объекта собираются ввести в эксплуатацию. В этот момент все жители региона ощутят реальное уменьшение выбросов серы в атмосферу.
«Норникель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные мощности группы компаний располагаются в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкальском крае, а также в Финляндии.