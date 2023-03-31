Глава «Норникеля» Потанин рассказал о запуске серного проекта в этом году

Серная программа направлена на утилизацию диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые входят в Заполярный филиал «Норникеля». Проектом предусмотрено получение серной кислоты и ее нейтрализация известняком с производством гипса. По результатам текущего года за счет воплощения проекта выбросы в Норильске должны сократиться на 45%. После 2025 года стартует второй этап проекта — тогда, по расчетам, снижение выбросов составит 90%, сообщает пишет tass.ru.