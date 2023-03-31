Фирма, собиравшаяся строить в Омске кремниевый завод, проиграла суд из-за земли

Арендатор вовремя внес всю арендную плату, но кадастровая стоимость участка в ноябре 2019 года была пересчитана в сторону уменьшения (55 млн рублей вместо 93). Соответственно «Силарус» решил, что арендную плату тоже надо пересчитать, причем за весь 2019 год. По его данным, образовалась переплата в 1 млн 643 тысячи рублей, и компания обратилась в суд, чтобы получить назад эти деньги.