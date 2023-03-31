Фирма, собиравшаяся строить в Омске кремниевый завод, проиграла суд из-за земли

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Кассационный суд поставил точку в тяжбе ЗАО «НПО „Силарус“» с департаментом имущественных отношений мэрии Омска. Это дело связано с земельным участком на Красноярском тракте с кадастровым номером 55:36:030 801:748, который был в аренде у «Силаруса» до декабря 2019 года.
Арендатор вовремя внес всю арендную плату, но кадастровая стоимость участка в ноябре 2019 года была пересчитана в сторону уменьшения (55 млн рублей вместо 93). Соответственно «Силарус» решил, что арендную плату тоже надо пересчитать, причем за весь 2019 год. По его данным, образовалась переплата в 1 млн 643 тысячи рублей, и компания обратилась в суд, чтобы получить назад эти деньги.
— Департамент, возражая против удовлетворения иска и предъявляя встречные исковые требования, указал на наличие задолженности за предшествующие периоды, — говорится в судебных документах, — в связи с чем переплата со стороны общества отсутствует, а напротив, имеется задолженность по договору.
Суд первой инстанции согласился с чиновниками и высчитал, что «Силарус» должен департаменту 120 тысяч рублей. Руководство компании с этим не согласилось и подало апелляционную жалобу, а получив отказ и там, пошло в кассацию. 30 марта кассационный суд оставил решения двух предыдущих инстанций без изменений.
Теперь у «Силаруса» теоретически остается еще возможность пойти в Верховный суд.
ЗАО «НПО „Силарус“ является частью бизнес-империи Михаила Сутягинского. Именно эта фирма собиралась строить в Омске кремниевый завод, но после массовых протестов перенесла проект на Урал. По тем же причинам „Силарусу“ пришлось уйти из Златоуста и Новоуральска. Теперь его планы связаны с Верхней Салдой.