Из Омской области весной 2023 года в ряды вооруженных сил отправятся служить около тысячи новобранцев, сообщили Городу55 в министерстве региональной безопасности. Примерно столько же молодых людей из региона забирали в армию в предыдущие призывные кампании. Солдаты будут служить во всех видах и родах войск, но информации об отправке омичей в элитный Президентский полк в ведомстве пока нет.