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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Этой весной из Омской области в армию отправятся около тысячи призывников

31 марта 2023, 03:38
Фото: 1MI
Всего по по стране в ряды вооруженных сил планируют призвать 147 тысяч человек
Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

Из Омской области весной 2023 года в ряды вооруженных сил отправятся служить около тысячи новобранцев, сообщили Городу55 в министерстве региональной безопасности. Примерно столько же молодых людей из региона забирали в армию в предыдущие призывные кампании. Солдаты будут служить во всех видах и родах войск, но информации об отправке омичей в элитный Президентский полк в ведомстве пока нет.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ 30 марта подписал президент России Владимир Путин. Всего по стране в ряды вооруженных сил планируют призвать 147 тысяч человек. Год назад эта цифра была на 12,5 тысяч человек меньше.

Ранее Город55 подробно рассказал, как в Омской области пройдет весенний призыв в этом году:

Как пройдет весенний призыв в армию в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Армия#Срочная армия#Призывник#Призывники#Владимир Путин#Указ президента#Общество
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