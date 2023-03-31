Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Из Омской области весной 2023 года в ряды вооруженных сил отправятся служить около тысячи новобранцев, сообщили Городу55 в министерстве региональной безопасности. Примерно столько же молодых людей из региона забирали в армию в предыдущие призывные кампании. Солдаты будут служить во всех видах и родах войск, но информации об отправке омичей в элитный Президентский полк в ведомстве пока нет.
Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Соответствующий указ 30 марта подписал президент России Владимир Путин. Всего по стране в ряды вооруженных сил планируют призвать 147 тысяч человек. Год назад эта цифра была на 12,5 тысяч человек меньше.
Ранее Город55 подробно рассказал, как в Омской области пройдет весенний призыв в этом году: