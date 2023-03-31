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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

«Это опасно для жизни!». Омичей предупредили о закрытии всех ледовых переправ

31 марта 2023, 10:12
Фото: Главного управления МЧС России по Омской области

С 31 марта в Омской области закрыли все ледовые переправы

С 31 марта закрыты «Никольская», «Изюкская», «Белоярская», «Бородинская» переправы.

Главное управления МЧС России по Омской области сообщает, что в регионе в связи с потеплением закрыли последние 4 действующие ледовые переправы в Усть-Ишимском и Тевризском муниципальных районах.

Отметим, что движение по ледовым дорогам стало опасным, на переправах расставили предупреждающие знаки. С 31 марта закрыли следующие переправы:

  • «Никольская»;
  • «Изюкская»;
  • «Белоярская»;
  • «Бородинская».
«Лед напитывается водой, его структура становится игольчатой и при нагрузке он быстро разрушается. Мы призываем водителей и пешеходов не выезжать и не выходить на весенний лед. Это опасно для жизни!», — отмечают в МЧС.
В Омской области начали перекрывать ледовые переправы из-за потепления
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#Ксения Карагодина#Переправа#Переправы#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Опасность#Опасность на льду#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область#Новости
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