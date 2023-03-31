«Это опасно для жизни!». Омичей предупредили о закрытии всех ледовых переправ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Главное управления МЧС России по Омской области сообщает, что в регионе в связи с потеплением закрыли последние 4 действующие ледовые переправы в Усть-Ишимском и Тевризском муниципальных районах.
Отметим, что движение по ледовым дорогам стало опасным, на переправах расставили предупреждающие знаки. С 31 марта закрыли следующие переправы:
«Лед напитывается водой, его структура становится игольчатой и при нагрузке он быстро разрушается. Мы призываем водителей и пешеходов не выезжать и не выходить на весенний лед. Это опасно для жизни!», — отмечают в МЧС.