Экспорт легковых автомобилей из Грузии в Россию вырос втрое

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В январе–феврале 2023 года из Грузии в Россию было поставлено 978 автомобилей на сумму $13,5 млн, в то время как в 2022 году этот показатель составил всего 209 автомобилей. Экспорт в Казахстан, Киргизию и Армению также значительно вырос, сообщает iz.ru.
Тем не менее, эксперты считают, что большинство автомобилей из Грузии в конечном итоге оказываются в России, а страны ЕАЭС используются для ввоза автомобилей, на которые распространяются санкции. Кроме того, из Грузии в РФ напрямую поступают лишь машины низкой ценовой категории в связи с санкциями ЕС, запрещающими ввоз в страну автомобилей дороже €50 тыс.