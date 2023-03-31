Экспорт легковых автомобилей из Грузии в Россию вырос втрое

Тем не менее, эксперты считают, что большинство автомобилей из Грузии в конечном итоге оказываются в России, а страны ЕАЭС используются для ввоза автомобилей, на которые распространяются санкции. Кроме того, из Грузии в РФ напрямую поступают лишь машины низкой ценовой категории в связи с санкциями ЕС, запрещающими ввоз в страну автомобилей дороже €50 тыс.