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Экспорт легковых автомобилей из Грузии в Россию вырос втрое

31 марта 2023, 13:45
По данным таможенной статистики Грузии, в начале 2023 года страна увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию более чем втрое, а также нарастила экспорт в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом Грузия не производит автомобили, а ввозит их из США и Германии.

В январе–феврале 2023 года из Грузии в Россию было поставлено 978 автомобилей на сумму $13,5 млн, в то время как в 2022 году этот показатель составил всего 209 автомобилей. Экспорт в Казахстан, Киргизию и Армению также значительно вырос, сообщает iz.ru.

Тем не менее, эксперты считают, что большинство автомобилей из Грузии в конечном итоге оказываются в России, а страны ЕАЭС используются для ввоза автомобилей, на которые распространяются санкции. Кроме того, из Грузии в РФ напрямую поступают лишь машины низкой ценовой категории в связи с санкциями ЕС, запрещающими ввоз в страну автомобилей дороже €50 тыс.

#Экономика
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