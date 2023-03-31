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Published Сегодня, 07:43

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Эксперт: Великобритания всё больше вовлекается в конфликт на Украине

31 марта 2023, 07:43
Заявления британских военных и депутатов о необходимости готовиться к противостоянию с Россией свидетельствуют о значительной вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

В интервью RTVI он отметил, что британские военные обучают украинских солдат, а также находятся на территории Украины. Всё это может привести к углублению вовлеченности Великобритании в конфликт.

Посол также связал заявления британских депутатов и военных о необходимости готовиться к противостоянию с двумя факторами: созданием условий для наращивания расходов на оборону в стране и необходимостью внешнеполитической поддержки Киева.

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