Эксперт: Великобритания всё больше вовлекается в конфликт на Украине

Заявления британских военных и депутатов о необходимости готовиться к противостоянию с Россией свидетельствуют о значительной вовлеченности Великобритании в конфликт на Украине, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.