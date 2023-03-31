Эксперт: Великобритания всё больше вовлекается в конфликт на Украине

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В интервью RTVI он отметил, что британские военные обучают украинских солдат, а также находятся на территории Украины. Всё это может привести к углублению вовлеченности Великобритании в конфликт.
Посол также связал заявления британских депутатов и военных о необходимости готовиться к противостоянию с двумя факторами: созданием условий для наращивания расходов на оборону в стране и необходимостью внешнеполитической поддержки Киева.