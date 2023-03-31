Эксперт рассказал о преимуществах нового российского стелс-материала

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:54
По его словам, этот материал будет очень эффективен в авиации и для беспилотных летательных аппаратов, так как позволит поглотить электромагнитный импульс и не отражать его на антенну. Это даст большие преимущества в ведении боевых действий, сообщает издание Pravda.Ru.
Помимо авиации, стелс-материал также может быть применен для бронетехники, чтобы сохранить малозаметность на поле боя и защитить объект от ударов противника.
Эксперт отметил, что разработка «Росэлектроники» актуальна на сегодняшний день. По его мнению, необходимо создать такие технологии нанесения, которые будут просты и экономичны в использовании.