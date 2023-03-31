Эксперт рассказал, как правильно кормить кошку после стерилизации

Раны следует проверять ежедневно, обрабатывать их специальными средствами и убедиться, что они заживают правильно. На 7-10 день после операции швы могут быть сняты. Кошка должна чувствовать себя безопасно, а её территория должна быть свободна от опасных предметов и специально подготовлена для комфорта и удобства животного, резюмировал эксперт.