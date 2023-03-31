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Published Сегодня, 11:37

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Эксперт рассказал, как правильно кормить кошку после стерилизации

31 марта 2023, 11:37
Председатель центрального совета Всероссийского общественного движения «Волонтеры Экологи» Адам Калиматов рассказал о том, как правильно ухаживать за кошкой после стерилизации.

Специалист посоветовал поместить животное сразу после операции в тихом месте, где ему будет уютно и спокойно. На первый день желательно сократить количество еды и воды, а на следующий вернуть кошке обычный рацион, пишет Pravda.Ru.

Послеоперационное наблюдение за животным в течение нескольких дней также необходимо. Если кошка не проявляет аппетита, её можно попробовать подкормить любимой едой, продуктами, богатыми железом, но стоит исключить из рациона крупы, молочные продукты, жирное мясо и сырую рыбу, добавил Адам Калиматов.

Раны следует проверять ежедневно, обрабатывать их специальными средствами и убедиться, что они заживают правильно. На 7-10 день после операции швы могут быть сняты. Кошка должна чувствовать себя безопасно, а её территория должна быть свободна от опасных предметов и специально подготовлена для комфорта и удобства животного, резюмировал эксперт.

#Общество
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