Эксперт рассказал, как правильно кормить кошку после стерилизации

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Специалист посоветовал поместить животное сразу после операции в тихом месте, где ему будет уютно и спокойно. На первый день желательно сократить количество еды и воды, а на следующий вернуть кошке обычный рацион, пишет Pravda.Ru.
Послеоперационное наблюдение за животным в течение нескольких дней также необходимо. Если кошка не проявляет аппетита, её можно попробовать подкормить любимой едой, продуктами, богатыми железом, но стоит исключить из рациона крупы, молочные продукты, жирное мясо и сырую рыбу, добавил Адам Калиматов.
Раны следует проверять ежедневно, обрабатывать их специальными средствами и убедиться, что они заживают правильно. На 7-10 день после операции швы могут быть сняты. Кошка должна чувствовать себя безопасно, а её территория должна быть свободна от опасных предметов и специально подготовлена для комфорта и удобства животного, резюмировал эксперт.